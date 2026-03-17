Slay the Spire 2 : Combien d'actes sont disponibles ?

Certains joueurs et joueuses se demandent combien d'actes sont proposés sur Slay the Spire 2.

Combien d'actes sont proposés sur Slay the Spire 2 ?













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Depuis son lancement au début du mois de mars 2026,est grandement plébiscité par les joueurs et les joueuses, que ce soit par les fans de la franchise comme les néophytes. D'ailleurs, pour se faire une idée de la longueur du deckbuilder roguelike, certaines personnes au sein de la communauté se posent la question suivante :Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes,. Toutefois, il y a des chances que Mega Crit décide d'ajouter un quatrième acte àà l'avenir, si les développeurs décident d'adopter la même structure que pour le premier opus de la franchise. Ce potentiel ajout pourrait se faire durant l'accès anticipé, voire au lancement de la version 1.0. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr à ce sujet et le studio de développement n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, au besoin.Soulignons à propos desque le premier peut avoir lieu dans deux biomes différents, soient « Overgrowth » et « Underdocks ». Il est possible que les développeurs implantent des régions additionnelles pour les autres actes, par la suite. Mais, là encore, rien n'a été officialisé à ce jour. Reste à savoir ce que Mega Crit nous réserve à l'avenir, alors que l'accès anticipé dedevrait durer « 1 à 2 ans », selon les informations disponibles sur la page Steam du deckbuilder roguelike.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est arrivé le 5 mars 2026 et qui propose déjà plusieurs personnages jouables, est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.