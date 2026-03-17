Slay the Spire 2 : Combien d'actes sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 17h30
Certains joueurs et joueuses se demandent combien d'actes sont proposés sur Slay the Spire 2.
Slay the Spire 2 : Combien d'actes sont disponibles ?
Depuis son lancement au début du mois de mars 2026, Slay the Spire 2 est grandement plébiscité par les joueurs et les joueuses, que ce soit par les fans de la franchise comme les néophytes. D'ailleurs, pour se faire une idée de la longueur du deckbuilder roguelike, certaines personnes au sein de la communauté se posent la question suivante : combien d'actes sont disponibles sur Slay the Spire 2 ? Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.

Combien d'actes sont proposés sur Slay the Spire 2 ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, Slay the Spire 2 propose trois actes, au total. Toutefois, il y a des chances que Mega Crit décide d'ajouter un quatrième acte à Slay the Spire 2 à l'avenir, si les développeurs décident d'adopter la même structure que pour le premier opus de la franchise. Ce potentiel ajout pourrait se faire durant l'accès anticipé, voire au lancement de la version 1.0. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr à ce sujet et le studio de développement n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, au besoin.

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Soulignons à propos des actes disponibles sur Slay the Spire 2 que le premier peut avoir lieu dans deux biomes différents, soient « Overgrowth » et « Underdocks ». Il est possible que les développeurs implantent des régions additionnelles pour les autres actes, par la suite. Mais, là encore, rien n'a été officialisé à ce jour. Reste à savoir ce que Mega Crit nous réserve à l'avenir, alors que l'accès anticipé de Slay the Spire 2 devrait durer « 1 à 2 ans », selon les informations disponibles sur la page Steam du deckbuilder roguelike.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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