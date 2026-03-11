De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Slay the Spire 2 est dans le Game Pass ou non.

Slay the Spire 2 est-il dans le Game Pass ?













Développé ainsi qu'édité par Mega Crit,, qui est considéré comme un deckbuilder roguelike, est disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de mars 2026. Ce nouvel opus était plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de la licence, mais aussi les nouveaux venus. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le titre est présent ou non dans leet désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté risque d'être déçue par la réponse car celle-ci est négative : à l'heure où nous écrivons ces lignes,. Mega Crit et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.Cependant, il y a des chances queintègre dans un futur plus ou moins proche le, et probablement après la sortie de sa version 1.0 et des portages sur consoles. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De plus, rappelons que le premier opus de la licence a intégré le catalogue, après son lancement. Ainsi, il se peut que Mega Crit décide de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir, il va falloir passer par la case achat. Comme dit précédemment, le deckbuilder roguelike est actuellement en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam.