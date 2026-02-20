Slay the Spire 2 dévoile sa date de sortie en accès anticipé, c'est tout proche

Mega Crit a, récemment, partagé la date de sortie du très attendu Slay the Spire 2, qui n'est vraiment pas très lointaine.

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Ce que l'on sait sur Slay the Spire 2

Au mois de septembre 2025, les développeurs de chez Mega Crit Games avaient annoncé quese rendrait disponible en mars 2026. Toutefois, à ce moment-là, le studio n'avait pas partagé de plus amples détails concernant le lancement de son deckbuilder roguelike. Or, c'est désormais chose révolue :En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Mega Crit Games a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses :. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas d'informations concernant le prix du titre., qui plaira très certainement à la communauté, et ont précisé que les défis de la Tour pourront être surmontés à plusieurs.. Selon les informations dévoilées, ce mode permettra à la communauté de « faire face aux défis de la Tour » ensemble et devrait proposer des cartes spécifiques, afin que les joueurs et les joueuses mettent « au point des synergies d'équipe ». Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.Considéré comme un deckbuilder roguelike,. Certains sont nouveaux, tandis que d'autres parleront aux vétérans du premier opus de la franchise. Chacun d'entre eux possède « ses propres cartes, ses propres motivations, et ses propres secrets ». Évidemment, les joueurs et les joueuses devront affronter divers ennemis, mais aussi récupérer des fragments apportant des informations sur l'histoire de la Tour.Comme dit précédemment,arrive tout d'abord en accès anticipé. Les développeurs comptent profiter de cette phase, qui pourrait durer 1 à 2 ans, pour ajouter de nouveaux contenus (cartes, événements, environnements, ennemis, etc.), et ce, en fonction des retours de la communauté.Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour partir à la conquête de la Tour sur, qui débarque en accès anticipé sur PC.