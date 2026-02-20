Slay the Spire 2 dévoile sa date de sortie en accès anticipé, c'est tout proche

Mega Crit a, récemment, partagé la date de sortie du très attendu Slay the Spire 2, qui n'est vraiment pas très lointaine.
Au mois de septembre 2025, les développeurs de chez Mega Crit Games avaient annoncé que Slay the Spire 2
se rendrait disponible en mars 2026. Toutefois, à ce moment-là, le studio n'avait pas partagé de plus amples détails concernant le lancement de son deckbuilder roguelike. Or, c'est désormais chose révolue : Slay the Spire 2 possède désormais sa date de sortie
.
Slay the Spire 2 arrive très vite en accès anticipé
En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Mega Crit Games a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses : Slay the Spire 2 sort le 5 mars 2026 en accès anticipé, sur PC
. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas d'informations concernant le prix du titre. Les développeurs de chez Mega Crit Games en ont profité pour partager un tout nouveau trailer
, qui plaira très certainement à la communauté, et ont précisé que les défis de la Tour pourront être surmontés à plusieurs.
Slay the Spire 2 a le droit à un mode coopératif
Slay the Spire 2 profitera d'un mode coopératif, jouable jusqu'à 4 joueurs
. Selon les informations dévoilées, ce mode permettra à la communauté de « faire face aux défis de la Tour
» ensemble et devrait proposer des cartes spécifiques, afin que les joueurs et les joueuses mettent « au point des synergies d'équipe
». Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.
Ce que l'on sait sur Slay the Spire 2
Considéré comme un deckbuilder roguelike, Slay the Spire 2 proposera plusieurs personnages jouables, c'est-à-dire 5 au total
. Certains sont nouveaux, tandis que d'autres parleront aux vétérans du premier opus de la franchise. Chacun d'entre eux possède « ses propres cartes, ses propres motivations, et ses propres secrets
». Évidemment, les joueurs et les joueuses devront affronter divers ennemis, mais aussi récupérer des fragments apportant des informations sur l'histoire de la Tour.
Comme dit précédemment, Slay the Spire 2
arrive tout d'abord en accès anticipé. Les développeurs comptent profiter de cette phase, qui pourrait durer 1 à 2 ans, pour ajouter de nouveaux contenus (cartes, événements, environnements, ennemis, etc.), et ce, en fonction des retours de la communauté.
Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour partir à la conquête de la Tour sur Slay the Spire 2
, qui débarque en accès anticipé sur PC.
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