Slay the Spire 2 dévoile sa date de sortie en accès anticipé, c'est tout proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2026 à 10h22
Mega Crit a, récemment, partagé la date de sortie du très attendu Slay the Spire 2, qui n'est vraiment pas très lointaine.
Slay the Spire 2 dévoile sa date de sortie en accès anticipé, c'est tout proche
Au mois de septembre 2025, les développeurs de chez Mega Crit Games avaient annoncé que Slay the Spire 2 se rendrait disponible en mars 2026. Toutefois, à ce moment-là, le studio n'avait pas partagé de plus amples détails concernant le lancement de son deckbuilder roguelike. Or, c'est désormais chose révolue : Slay the Spire 2 possède désormais sa date de sortie.

À lire également

Slay the Spire 2 repousse son accès anticipé à mars 2026

Slay the Spire 2 repousse son accès anticipé à mars 2026

Slay the Spire 2 arrive très vite en accès anticipé

slay-the-spire-2-pnj
En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Mega Crit Games a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses : Slay the Spire 2 sort le 5 mars 2026 en accès anticipé, sur PC. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas d'informations concernant le prix du titre.

Les développeurs de chez Mega Crit Games en ont profité pour partager un tout nouveau trailer, qui plaira très certainement à la communauté, et ont précisé que les défis de la Tour pourront être surmontés à plusieurs.

Miniature vidéo

Slay the Spire 2 a le droit à un mode coopératif

Slay the Spire 2 profitera d'un mode coopératif, jouable jusqu'à 4 joueurs. Selon les informations dévoilées, ce mode permettra à la communauté de « faire face aux défis de la Tour » ensemble et devrait proposer des cartes spécifiques, afin que les joueurs et les joueuses mettent « au point des synergies d'équipe ». Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.

Chargement du sondage...

0 votant

Ce que l'on sait sur Slay the Spire 2

slay-the-spire-2-personnage
Considéré comme un deckbuilder roguelike, Slay the Spire 2 proposera plusieurs personnages jouables, c'est-à-dire 5 au total. Certains sont nouveaux, tandis que d'autres parleront aux vétérans du premier opus de la franchise. Chacun d'entre eux possède « ses propres cartes, ses propres motivations, et ses propres secrets ». Évidemment, les joueurs et les joueuses devront affronter divers ennemis, mais aussi récupérer des fragments apportant des informations sur l'histoire de la Tour.

Comme dit précédemment, Slay the Spire 2 arrive tout d'abord en accès anticipé. Les développeurs comptent profiter de cette phase, qui pourrait durer 1 à 2 ans, pour ajouter de nouveaux contenus (cartes, événements, environnements, ennemis, etc.), et ce, en fonction des retours de la communauté.

Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour partir à la conquête de la Tour sur Slay the Spire 2, qui débarque en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)
Slay the Spire 2 30 août 2026

Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour
Slay the Spire 2 19 août 2026

Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour

Les mises à jour très régulières de Slay the Spire 2 sont devenues incontournables depuis le lancement de l'accès anticipé. Mais cela est sur le point de changer.
Slay the Spire 2 submergé de critiques négatives suite à sa nouvelle mise à jour
Slay the Spire 2 23 avril 2026

Slay the Spire 2 submergé de critiques négatives suite à sa nouvelle mise à jour

Malgré un très bon début et un nombre important de joueurs quotidiens, Slay the Spire 2 est dans la tourmente depuis l'arrivée de sa première mise à jour majeure. Une semaine après son déploiement, le review bombing continue.

commentaire (0)