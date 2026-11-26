Le nouveau personnage de Slay the Spire 2 a fait une entrée remarquée, voire un peu trop puissante. Cela a poussé les équipes de Meta Crit Games à déployer une mise à jour imprévue pour rééquilibrer l'Insensé.

Le 13 novembre dernier, nous vous annoncions l'arrivée de l'Insensé (ou The Fool dans la langue de Shakespeare) dans la bêta de Slay the Spire 2. Piqués par la curiosité, de nombreux joueurs ont mis ce nouveau personnage à l'épreuve . Mais ils ont rapidement été choqués par son efficacité.

Mega Crit Games avait déclaré, suite au déploiement de la mise à jour en question, que le personnage risquait d'être nerfé avant son arrivée dans la version principale du jeu. Mais il semble que les ajustements aient été précipités. Le 26 novembre 2026, une mise à jour spéciale a été déployée pour corriger l'Insensé et ses cartes.

Plus de 20 cartes modifiées liées à l'Insensé

Suite à ce rééquilibrage, de nombreuses cartes ont été modifiées. Certaines infligent désormais des dégâts moins importants comme Violent Chord, Wah Hammer, Repeat Shot et The Tower. D'autres comme Lullaby, Song Path, Cho Firm donnent moins de blocage face aux assauts adverses. Le changement le plus notable concerne la carte Arrow Stab, dont les effets ont été entièrement retravaillés.

Mais la mise à jour inclut également une nouveauté avec la carte Optimism. Celle-ci épuise toutes les cartes Sadness présentes dans la main et permet ensuite de piocher une carte pour chaque carte épuisée de cette manière.

Une situation qui divise les joueurs de Slay the Spire 2

Face aux très nombreux ajustements apportés par cette mise à jour surprise, la communauté de Slay the Spire 2 est divisée. Certains estiment qu'elle était nécessaire car l'Insensé avait trop de cartes puissantes devenues presque obligatoires dans les decks. Nerfer le personnage permet d'éviter qu'il domine le jeu et laisse la possibilité de créer des decks tout aussi efficaces avec d'autres héros.

D'autres se montrent plus réticents. Ils estiment que les ajustements effectués sont excessifs car l'Insensé est un personnage assez fragile. Ces modifications pourraient rendre le personnage et ses cartes moins cohérents. Mais il faut garder en tête que le personnage est encore en test sur la version bêta du jeu. Avant qu'il ne devienne jouable par tous, il pourra encore connaître des ajustements. Affaire à suivre donc !