Ubisoft voit ses actions chuter et être au plus bas depuis 2016

Nous sommes clairement déçus par nos récentes performances. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché contrastées alors que l'industrie continue de s'orienter vers les méga-marques et les jeux-service, dans un contexte de dégradation des conditions économiques affectant les dépenses des consommateurs.

À la fin des années 2010, Ubisoft a connu une très belle progression, notamment sur le plan financier, en grande partie grâce à Assassin's Creed, Watch Dogs et The Division, sans oublier Rainbow Six Siege, qui ont permis d'accueillir de nombreux joueurs. Mais le studio n'a pas su en profiter pour proposer des choses novatrices, si ce n'est l'aspect RPG dans Assassin's Creed, qui n'a pas forcément plu, et la répétition des jeux, notamment sur Far Cry, n'a pas été positive.En effet, malgré une constante progression entre 2016 et 2018 et un joli rebond post-COVID, ces derniers mois,(via Morningstar ). Mais si nous regardons de plus près, l'annonce récente concernant le report de Skull & Bones et l'abandon de trois nouveaux jeux a encore fait perdre de la valeur, environ 65 centimes, après une année où les sorties n'ont pas été marquantes, à l'image de Roller Champions. D'ailleurs, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, est conscient qu'il ne s'agit pas de la meilleure période pour sa société :Toutefois,, à commencer par Assassin's Creed Mirage , licence forte d'Ubisoft, qui a déjà annoncé ses projets , mais aussi Skull & Bones , qui reste attendu, sans oublier Avatar: Frontiers of Pandora , qui pourrait surfer sur le succès du deuxième film. À plus long terme, un jeu Star Wars pourrait aussi attirer l'attention, tout comme d'autres projets encore tenus secrets, dont un triple A non annoncé