Ubisoft : Un jeu majeur, encore non annoncé, serait prévu pour 2023-2024

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

2023 et 2024 vont être des années chargées pour le studio de développement et éditeur, Ubisoft. En effet, dans les prochains mois,devrait normalement se rendre disponible, bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie. Selon les dernières informations,doit, quant à lui, arriver entre avril 2023 et mars 2024. Période durant laquelle devrait également sortir. Or, ce n'est pas tout.Dans un récent communiqué , Ubisoft a indiqué qu'un. Sans oublier, d'autres titres dits « premium », non connus à ce jour, et des free-to-play. Le directeur financier d'Ubisoft, Frédéric Duguet, a déclaré : « [...] 2023-2024 verra les sorties d'Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones et d'autres jeux premium encore à annoncer, dont un majeur, ainsi que des titres free-to-play prometteurs pour certaines de nos plus grandes licences [...] ».Ainsi, vous l'aurez compris,: en plus des titres déjà annoncés, de nouveaux jeux, dont un qui est catégorisé d'important/majeur, devraient arriver en 2023-2024. Pour le moment, Ubisoft n'a pas partagé de plus amples détails. Évidemment, dès que nous en saurons plus, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.