Assassin's Creed : Roadmap des jeux annoncés (Mirage, Infinity, Red, Hexe)

Ubisoft a parfaitement su redorer le blason deavec Valhalla. Bien qu'il ne soit pas parfait, il reste très apprécié des joueurs, qui ont pu parcourir une nouvelle région et une histoire prenante. De fait, la communautéest plus forte que jamais et a hâte de découvrir la suite, d'autant plus qu'Ubisoft a, déjà, dévoilé de nombreux projets.Il est le premier sur la liste et celui dont les détails fournis sont les plus importants.aurait, initialement, dû être un DLC majeur pour Valhalla, mais Ubisoft a expliqué pourquoi nous aurons finalement affaire à un standalone , argumentant que les équipes ont perçu un beau potentiel dans cette histoire, qui mettra en avant Basim, dans les rues de Bagdad, au IXe siècle. Nous aurons le droit à un gameplay qui revient un peu plus aux sources, misant sur la discrétion et l'infiltration, et une durée de vie bien moins importante que Valhalla.Projet le plus énigmatique d'Ubisoft. Annoncé en 2021,, via un hub connecté, dans lequel les joueurs peuvent interagir. Les détails sont assez flous pour le moment, mais Ubisoft nous en dira davantage ces prochains mois, après la sortie de Mirage. Les deux premiers jeux qui seront concernés sont, normalement, Assassin's Creed Codename Red et Assassin's Creed Codename Hexe.Après des années d'attente,. Développé par la branche au Québec, il devrait proposer un aspect RPG en monde ouvert, avec une part de « fantaisie shinobi ».Contrairement à, lui, n'a bénéficié d'aucune information, si ce n'est qu'il s'agit d'un type de jeu « différent » de ce que propose la franchise. Le teaser partagé suggère que nous serons envoyés en Europe, vers le XVIe siècle, alors que les sorcières sont traquées.L'éditeur français aimerait également mieux profiter du lucratif marché mobile. Pour cela, un monde ouvert sera proposé, avec Jade, offrant une expérience authentique. L'histoire se déroulera en Chine en l'an 215 avant Jésus-Christ. Il faudra attendre un peu plus pour avoir des informations sur ce jeu mobile majeur.Vous pouvez voir le teasing de ce jeu mobile, et des autres productions Assassin's Creed, dans la vidéo ci-dessous.L'article sera mis à jour dès lors qu'Ubisoft partagera de nouvelles informations à propos de l'un des jeux Assassin's Creed à venir, ou si un autre est annoncé.