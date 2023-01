Skull & Bones (encore) repoussé, et Ubisoft annule trois jeux

Skull & Bones reporte sa date de sortie

L'histoire de Skull & Bones est particulièrement complexe, puisqu'il est resté de nombreuses années silencieux, son actualité n'étant alimentée que de rumeurs, notamment sur son état. En 2022, enfin, nous avons eu le droit à de nouvelles informations, avec une date de sortie et du gameplay , programmée pour le mois de novembre, avant qu'Ubisoft ne le reporte, dans le but de profiter de la meilleure expérience possible.L'annonce n'a pas encore été officiellement communiquée, mais elle émane du dernier appel avec les investisseurs , visant à faire le point sur la situation et les projets en cours. Nous y apprenons de nombreuses choses,. Cela veut donc dire que nous ne le verrons pas avant le mois d'avril, au plus tôt.« Nous avons décidé de reporter sa sortie pour avoir plus de temps, présenter une expérience beaucoup plus soignée et équilibrée, pour sensibiliser le public. Skull & Bones sortira maintenant en 2023-2024 » pouvons-nous lire dans le rapport. En outre, Ubisoft précise que nous allons prochainement avoir le droit à une bêta (il n'est pas indiqué si elle sera ouverte à tous) et estime que les joueurs seront « positivement surpris par son évolution »., mais nul doute que ce énième report va confirmer le sentiment des plus septiques, et queEn parallèle, le studio a été confronté à des « ventes étonnamment plus lentes » ces derniers mois, ce qui l'a conduit à abandonner trois jeux, en plus des quatre déjà annulés l'été dernier. En revanche, aucun mot n'a été dit au sujet d'En attendant, Skull & Bones arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series, et peut toujours être précommandé pour obtenir divers bonus . Notre partenaire