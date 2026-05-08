Skull & Bones : La feuille de route de l'année 3 dévoilée… pour 200 joueurs

Skull & Bones entame sa troisième année en dévoilant une multitude de contenus à venir. Pourtant, le titre enregistre des records de connexions simultanés dangereusement bas.

Présenté à l'origine comme un rival à Sea of Thieves, Skull & Bones n'a jamais réussi à s'imposer face au titre de Rare. Plus de 2 ans après son lancement, il affiche d'ailleurs des chiffres de connexion effrayants pour un jeu de cette envergure. D'après les données récoltées sur SteamDB, le titre a réuni en pointe 222 joueurs simultanés sur les dernières 24 heures.

En constatant un si faible nombre de joueurs, Ubisoft pourrait avoir envie de jeter l'éponge et stopper les mises à jour. Pourtant, l'éditeur et développeur a récemment révélé la feuille de route pour la troisième année de son jeu de piraterie, baptisée « Sails of Power ».

De nouveaux bateaux et des défis inédits en approche dans les eaux de Skull & Bones

Sur ses réseaux sociaux, Ubisoft a confirmé que 3 nouveaux vaisseaux imposants seront ajoutés dans les prochains mois : le Galion, la Junk et le Fluyt. Chaque navire disposera de nombreuses options de personnalisation uniques. Pour mettre à l'épreuve votre nouveau bateau de prédilection, vous pourrez relever de nouveaux défis, tels que les Profondeurs Abyssales et des combats de boss inédits.

La saison 1 de cette troisième année, qui sera lancée le 12 mai 2026, sera aussi marquée par l'arrivée d'un nouvel arbre de maîtrise saisonnier et de bonus supplémentaires. Plus tard dans la saison, de nouvelles factions feront leurs débuts. Enfin, une nouvelle fonctionnalité appelée Épreuves sera lancée dans le courant de l'année, mais aucune date de sortie précise n'a encore été dévoilée.

Une année riche en ajustements et en améliorations

Au-delà du contenu ajouté, Ubisoft compte améliorer le confort de jeu de Skull & Bones dans les prochains mois. La feuille de route annonce déjà l'arrivée de plusieurs ajustements comme une interface utilisateur et une expérience utilisateur améliorées, une meilleure gestion des vaisseaux, des flottes plus importantes ou des mises à jour du leaderboard.

New content, new challenges, and a whole lot more waiting on the seas!



Check out what's coming next in Year 3 of Skull and Bones 🗺️ pic.twitter.com/arj71wXHcR — Skull and Bones (@skullnbonesgame) May 6, 2026

Si le titre donne rendez-vous aux joueurs le 12 mai prochain pour découvrir la première vague de nouveautés, l'espoir de voir la communauté grandir diminue de jour en jour. Rappelons que même si seuls les chiffres de fréquentation de la version PC sont connus, Skull & Bones est aussi disponible sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.