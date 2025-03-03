Skull & Bones repousse le lancement de l'Année 2

Alors que la saison 1 de l'Année 2 de Skull & Bones devait être lancée dans les jours qui viennent, les développeurs de Skull & Bones ont décidé de décaler cette importante mise à jour.
Skull & Bones
a récemment soufflé sa première bougie. Tous les équipages qui peuplent le titre d'Ubisoft étaient donc impatients de lever l'ancre en direction du contenu de l'Année 2
, saison 1. Mais ils vont être contraints de rester à quai encore quelque temps. Dans un message partagé sur le subReddit officiel du jeu, l'équipe de développement a indiqué vouloir décaler le lancement en donnant une nouvelle date et les raisons de ce report
.
Un délai supplémentaire pour concrétiser « des plans très ambitieux » pour l'avenir de Skull & Bones
Le printemps devait marquer le lancement de l'année 2 et la fin de la saison 4 de l'année 1. Cependant, les développeurs de Skull & Bones ont pris la décision de prolonger cette dernière, ainsi que l'événement « The Founding » organisé pour l'anniversaire du jeu
. Celui-ci reste accessible jusqu'au 25 mars prochain. Quant au lancement de l'année 2, il est désormais programmé pour le 15 avril 2025.
Cette décision a été prise à la fois suite aux commentaires de la communauté, mais aussi après une période d'intense réflexion de la part des équipes de développement. « Nous pensons que ce délai supplémentaire leur permettra d'affiner leur travail, en nous assurant de livrer tout le contenu de l'Année 2 Saison 1 avec la meilleure qualité possible
».
Message from the Devs - Year 2
byu/UbiNeptune inSkullAndBonesGame
Les surprises prévues pour la saison 1 de l'Année 2 sont encore méconnues. Néanmoins, l'équipe de développement donne rendez-vous aux joueurs le 14 avril prochain pour un showcase de présentation exclusif
. Il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de prendre le large vers l'Année 2 de Skull & Bones et découvrir tout ce que les mars auront à offrir.Skull & Bones
, qui est sorti le 16 février 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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