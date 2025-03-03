Skull & Bones repousse le lancement de l'Année 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 mars 2025 à 15h23
Alors que la saison 1 de l'Année 2 de Skull & Bones devait être lancée dans les jours qui viennent, les développeurs de Skull & Bones ont décidé de décaler cette importante mise à jour.
Skull & Bones repousse le lancement de l'Année 2
Skull & Bones a récemment soufflé sa première bougie. Tous les équipages qui peuplent le titre d'Ubisoft étaient donc impatients de lever l'ancre en direction du contenu de l'Année 2, saison 1. Mais ils vont être contraints de rester à quai encore quelque temps. Dans un message partagé sur le subReddit officiel du jeu, l'équipe de développement a indiqué vouloir décaler le lancement en donnant une nouvelle date et les raisons de ce report

Un délai supplémentaire pour concrétiser « des plans très ambitieux » pour l'avenir de Skull & Bones

Le printemps devait marquer le lancement de l'année 2 et la fin de la saison 4 de l'année 1. Cependant, les développeurs de Skull & Bones ont pris la décision de prolonger cette dernière, ainsi que l'événement « The Founding » organisé pour l'anniversaire du jeu. Celui-ci reste accessible jusqu'au 25 mars prochain. Quant au lancement de l'année 2, il est désormais programmé pour le 15 avril 2025.

Cette décision a été prise à la fois suite aux commentaires de la communauté, mais aussi après une période d'intense réflexion de la part des équipes de développement. « Nous pensons que ce délai supplémentaire leur permettra d'affiner leur travail, en nous assurant de livrer tout le contenu de l'Année 2 Saison 1 avec la meilleure qualité possible ».

Message from the Devs - Year 2
byu/UbiNeptune inSkullAndBonesGame


Les surprises prévues pour la saison 1 de l'Année 2 sont encore méconnues. Néanmoins, l'équipe de développement donne rendez-vous aux joueurs le 14 avril prochain pour un showcase de présentation exclusif. Il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de prendre le large vers l'Année 2 de Skull & Bones et découvrir tout ce que les mars auront à offrir.

Skull & Bones, qui est sorti le 16 février 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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