Skull & Bones : Participez dès à présent aux festivités du premier anniversaire du titre

Ohé, moussaillons ! Skull & Bones a un an et il récompense tous les pirates qui osent braver les mers en leur offrant des opportunités uniques et des récompenses thématiques.
Le 16 février 2025, Skull & Bones
a officiellement soufflé sa première bougie. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, Ubisoft propose aux pirates de tous horizons un événement exclusif. Accessible depuis le 18 février
, les festivités de la Fondation sont l'occasion de récupérer des éléments cosmétiques, un familier inédit et de participer à plusieurs événements mondiaux.
Exeter, Lions d'argent et objets rares de l'année 1 au programme de l'anniversaire de Skull & Bones
Les Festivités de la Fondation proposent dans un premier temps un contrat inédit à récupérer à Blackwood. En venant à bout de cette mission, vous pourrez récupérer un nouveau cosmétique de vaisseau, l'ensemble Illustrious Founding, un familier et un nouveau feu d'artifice. Mais ce n'est pas tout. Pour l'occasion, les défis hebdomadaires se mettent également à l'heure festive.
Terminer ces défis vous permettra de collecter la monnaie exclusive de l'événement : les Lions d'argent
.
Cette monnaie temporaire pourra être dépensée pour obtenir des équipements, des plans épiques et des éléments cosmétiques proposés tout au long de l'année 1 de Skull & Bones
. Les joueurs ayant manqué cette opportunité peuvent donc échanger leurs Lions d'argent contre ces objets rares. La boutique dédiée se trouve sous la statue de Scurlock à Sainte-Anne. Toutefois, les Lions d'argent ne peuvent pas être obtenus partout.
Vous pouvez les récupérer dans les coffres de l'Exeter. Ce navire voguant dans l'océan Indien a été attaqué et sa cargaison saisie par des Salvagers. Traquez-les et tentez de récupérer les coffres de l'Exeter avant qu'ils ne les revendent au plus offrant. Les Lions d'argent figurent également dans la table de récompense de tous les événements mondiaux, à l'exception des convois. Alors toutes voiles dehors, car comme toutes les célébrations, les événements de la Fondation ne sont présents que pour une durée limitée dans Skull & Bones.
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