Skull & Bones : Des projets prévus pour sa deuxième année d'exploitation ?

Un rapport publié par Ubisoft annonce que Skull & Bones aura bien droit à du contenu supplémentaire en 2025, et celui-ci devrait arriver en jeu dès le début de l'année.
Présenté comme le rival de Sea of Thieves, Skull & Bones
peine à s'imposer dans les mers vidéoludiques. Depuis son lancement le 16 février 2024, le titre d'Ubisoft a fait face à quelques tempêtes et à un accueil mitigé de la part du public. De fait, son avenir en tant que jeu à service semblait compromis. Pourtant, de nouvelles mises à jour seraient bel et bien prévues pour 2025.
C'est en tout cas ce qu'a affirmé Tom Henderson d'Insider Gaming
. Connu pour son expérience et la fiabilité de ses informations concernant les jeux Ubisoft, il a affirmé que le studio avait bien des plans pour la deuxième année d'existence de Skull & Bones.
La première saison de l'année 2 de Skull & Bones disponible avant le printemps 2025 ?
À l'heure actuelle, aucune information précise concernant la date de lancement de cette première saison de l'année 2. Cependant, certaines théories évoquent une sortie en février
, peu de temps avant l'anniversaire du titre ou pour célébrer l'événement. Il est précisé que les différentes saisons à venir de Skull & Bones proposeraient « de nouveaux modes de jeu JcJ, des lieux d'intérêt (POI), de nouveaux niveaux de monde, et bien plus encore
».
En parallèle de ces sorties, des événements crossover seraient aussi en cours de développement
dans les studios d'Ubisoft. Les rumeurs évoquent notamment une collaboration avec le jeu Assassin's Creed Black Flag
, où la piraterie et les batailles navales sont primordiales. D'ailleurs, il pourrait coïncider avec la révélation d'un remake du titre, très attendue par la communauté Assassin's Creed. Toutefois, Tom Henderson n'est pas confiant quant à la concrétisation de ce crossover.
De plus, Ubisoft peut décider d'arrêter les mises à jour régulières pour Skull & Bones
. En effet, des projets pour l'année 2 de XDefiant
avaient été annoncés. Or, Ubisoft a déclaré fermer définitivement les serveurs du jeu en juin 2025. Rien n'est donc garanti pour le futur de Skulls & Bones.
Pour conclure, rappelons que le titre est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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