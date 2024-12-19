Skull & Bones : Des projets prévus pour sa deuxième année d'exploitation ?

Skull & Bones poursuit son chemin deux ans après, malgré un faible nombre de joueurs

Contre toute attente, Skull and Bones ne sombre pas. Malgré les difficultés financières d'Ubisoft et une fréquentation en berne, le titre célèbre sa deuxième année avec une mise à jour majeure. Au programme, un Kraken redoutable et de nouvelles fonctionnalités pour tenter de relancer la piraterie.