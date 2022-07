Skull & Bones est-il free-to-play ?

En amont de la sortie de, en cette fin d'année 2022, une grande partie des joueurs se demande quel est finalement le système économique du jeu de pirates, qui a vu plusieurs rumeurs évoquer ce sujet ces derniers mois.Quelques mois avant la sortie, quelques rumeurs évoquaient un changement drastique de direction pour, avec comme conséquence, notamment,. Malheureusement pour certains, et bien que le jeu ait évolué, ce ne sera pas le cas, puisque. D'ailleurs, les prix de vente ont déjà été révélés, et sont dans la lignée des grosses productions d'Ubisoft.Sur PC, la version standard est vendue 59,99 €, alors qu'il en faudra 20 de plus sur consoles. La logique est la même pour la version spéciale, vendue 89,99 € sur PC et 109,99 € sur consoles. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le détail des différentes éditions de Skull & Bones dans un guide dédié.Il faudra ainsi débourser une certaine somme pour profiter dedès sa sortie, d'autant plus que rien n’indique qu'il fera son arrivée tout de suite dans le Xbox Game Pass.Néanmoins,, étant donné que les développeurs ont indiqué à plusieurs reprises que du contenu sera déployé après la sortie, par le biais des saisons. Espérons que le résultat soit au rendez-vous et qu'une solide communauté se crée. Dans tous les cas, la sortie dese fera le 8 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez retrouver un récapitulatif du jeu de pirates dans un guide dédié, afin de tout savoir à son sujet.