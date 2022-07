Skull & Bones, c'est quoi ?

Date de sortie de Skull & Bones

Sur quelles plateformes sortira Skull & Bones ?

Gameplay

Annoncé en 2017, puis présenté plus amplement en 2018 par Ubisoft,s'est ensuite plongé dans un long silence, le brisant seulement pour annoncer son retard. Alors qu'une multitude de rumeurs sont nées, notamment pour évoquer le développement calamiteux dû a de nombreux problèmes, Ubisoft est revenu vers ses joueurs au début de l'année 2022, en annonçant des tests fermés tout en partageant une nouvelle image.Plusieurs semaines plus tard, le studio nous a présenté le renouveau de. Afin de ne pas être perdu, voici tout ce que vous devez savoir au sujet deComme vous devez le savoir,, mais le but a bien changé depuis sa première présentation. S'il peut aisément être comparé à Sea of Thieves, il reste tout de même bien différent. En effet,propose une réelle progression, puisque vous démarrez votre aventure en bas de l'échelle, après vous être échoué sur une île, et allez devoir vous bâtir une réputation.Pour cela, vous allez devoir accomplir diverses missions dans le but d'améliorer votre navire tout en recrutant un équipage pour affronter les dangers des eaux de. Du contenu PvP sera bien évidemment de la partie, tout comme du PvE, pour que chacun puisse y trouver son plaisir. D'ailleurs, l'environnement sera assez conséquent, s'étalant des côtes de l'Afrique aux Indes orientales, dans un Océan Indien magnifiquement reproduit.Après de nombreux mois d'attente, Ubisoft a enfin communiqué sur le lancement, étant donné que laVous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander selon plusieurs éditions Si les rumeurs ont un temps annoncé l'abandon des versions PS4 et Xbox One,arrivera bel et bien sur ces plateformes, puisqu'il sortira sur PC, via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Connect, PS4, PS5, Xbox One et Series. Concernant les prix, la version basique est vendue 59,99 € sur PC et 79,99 € sur consoles. Pour la version premium, comptez 89,99 € sur PC, et 20 € de plus sur les consoles.Lors de sa nouvelle présentation, Ubisoft a partagé une longue séquence de gameplay, montrant plusieurs aspects du jeu de pirates. Cela nous donne un bon aperçu des choses que nous aurons à faire dans, bien que les développeurs nous aient probablement réservé quelques surprises.Rendez-vous dès le 8 novembre donc,sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.Si Ubisoft partage de nouvelles informations majeures, l'article sera, tout naturellement, mis à jour.