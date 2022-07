Édition, prix et précommande de Skull & Bones

Édition Standard

Le jeu

Le pack Naval altesse de la haute mer (bonus de précommande) Comprend notamment le Vêtement de Renom et le feu d'artifice du Couronnement



Édition Premium

Le jeu

Collection La Ballade de Bloody Bones

2 missions supplémentaires

Artbook numérique & Bande originale

1 bon de passe de Contrebandier (débloque un Battle Pass Premium)

Le pack Naval altesse de la haute mer (bonus de précommande) Comprend notamment le Vêtement de Renom et le feu d'artifice du Couronnement



Où précommander Skull & Bones ?

et bel et bien sur le point d'arriver sur nos PC et consoles, cinq ans après son annonce officielle, lors de l'E3 2017. À la suite de sa grande révélation, en juillet 2022, durant laquelle nous avons eu le droit à du gameplay, Ubisoft n'a pas hésité à révéler, mais aussi les bonus de précommande, pour inciter la communauté à l'acheter avant sa sortie. C'est pourquoi nous revenons sur tous les détails.Pour le moment, et ce quelle que soit la plateforme, nous avons le droit à deux éditions, la basique et la Premium.Prix de vente : 59,99 € sur PC, 79,99 € sur PS5 et Xbox Series.Prix de vente : 89,99 € sur PC, 109,99 € sur PS5 et Xbox Series.Pour le moment, vous pouvez passer par les stores officiels pour, ou vous rendre directement sur le site officiel si vous souhaitez mettre la main sur une édition physique.Si les revendeurs tiers proposent deà des prix plus intéressants, nous mettrons cet article à jour. Si d'autres éditions sont dévoilées, l'article sera également mis à jour.Rappelons que la sortie finale de Skull & Bones se fera le 8 novembre 2022, sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune version PS4 et Xbox One n'est prévue.