Skull and Bones présente les fonctionnalités PC et multijoueur

Après des années d'attente,est sur le point de débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series pour le plus grand plaisir d'une partie des joueurs. Afin que celles et ceux étant sur PC soient prêts,Ainsi, comme il est coutume de le faire depuis quelques années,. Il n'y aura aucune limitation de FPS, permettant à celles et ceux ayant un très bon ordinateur de pousser le taux de rafraîchissement à son maximum. Enfin,L'éditeur français précise, par ailleurs, certains points concernant le multijoueur., pour ne pas se retrouver avec des personnes largement plus fortes qu'eux. Pour éviter des files d'attente, le studio prévoit d'innombrables serveurs physiques et dans le cloud, ce qui est une bonne nouvelle, notamment pour les premiers jours de jeu.Pour finir, un système anti-triche sera de la partie dès le lacement, sanctionnant les utilisateurs malveillants dès le premier dérapage, ou si un logiciel de cheat est détecté.et sera soutenu durant plusieurs années . Pour tout savoir du jeu de pirates, nous vous avons concocté un article récapitulatif . Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander , alors que notre partenaire