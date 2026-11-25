Full Circle et EA ont, récemment, annoncé un changement de taille pour skate., tandis que des nouveautés arrivent prochainement.

Disponible en accès anticipé depuis septembre 2026, skate., qui est développé par Full Circle et édité par EA, reçoit régulièrement des patchs, implantant des nouveautés et/ou des modifications. Les développeurs comptent bien continuer sur ce chemin et ont ainsi annoncé une nouvelle mise à jour pour skate., qui introduira le chat de proximité, mais aussi un changement conséquent.

La fin du système de saisons pour skate.

Comme annoncé par EA et Full Circle, skate. va avoir le droit à un changement de taille : le titre va mettre fin à son système de saisons. Cette nouvelle approche prendra effet dès la sortie de la mise à jour 0.33, dont le déploiement est prévu pour le 1er décembre 2026. Le studio de développement compte, à la place, proposer des mises à jour plus régulièrement, et ce, « dès que leur contenu sera prêt, plutôt que de suivre un calendrier saisonnier fixe ». Cela offrira plus de flexibilité à Full Circle, tout en donnant la possibilité au studio de recueillir directement les retours de la communauté.

La mise à jour 0.33 de skate. révèle son contenu

Pour l'occasion, EA et Full Circle ont apporté des précisions concernant le contenu de la mise à jour 0.33 de skate. Les joueurs et les joueuses évoluant sur le titre pourront, dès l'arrivée de ce patch, se plonger dans le mode de jeu emblématique S.K.A.T.E. Ces derniers devront reproduire les tricks de leurs adversaires et ainsi éviter de rassembler les cinq lettres du mot « skate ». L'autre grosse nouveauté de ce patch est l'introduction du chat de proximité sur skate., qui avait déjà fait l'objet de tests par le passé.

Les développeurs ont, par ailleurs, prévu d'ajouter de nouveaux spots de rue à divers endroits de la carte (dont l'hôtel RINQ, l'aire de chargement de Market Mile, skatepark de la station de pompage sur l'île de Grom), mais aussi de nouveaux articles en lien avec différentes marques (Toy Machine, Foundation, Pig, Adidas, Converse, Nike SB, HUF et Primitive).

Rendez-vous donc le 1er décembre 2026 pour découvrir la mise à jour 0.33 de skate., qui est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.