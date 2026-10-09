skate partage des détails sur sa prochaine mise à jour, qui a une date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 18h09
Full Circle et EA ont, récemment, parlé du contenu de la prochaine mise à jour de skate., qui apportera son lot de nouveaux éléments.
skate partage des détails sur sa prochaine mise à jour, qui a une date

Depuis son lancement, skate. se dote régulièrement de nouvelles mises à jour, qui viennent enrichir l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, ces derniers vont bientôt pouvoir profiter de nouveaux contenus, grâce à la mise à jour 0.32.5 qui arrive bientôt sur skate.

De premières informations sur la mise à jour 0.32.5 de skate.

skate-figure-tricks

Ainsi, comme annoncé dans un nouvel article sur le site officiel, qui a été relayé sur Twitter/X, Full Circle a prévu de déployer la mise à jour 0.32.5 le 13 octobre 2026 sur skate. Ce patch permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir un tout nouveau skatepark inspiré de spots réels, qui est baptisé Parry Point. Selon les informations partagées, ce skatepark, qui dispose de rails et d'une vue sur l'océan, offre des espaces dédiés aux Spot Battles ainsi qu'aux Skate Jams.

Chargement du sondage...

0 votant

De plus, avec la mise à jour 0.32.5, le S.U.M.R. Camp Mega Park se rendra disponible pour tous, tandis que de nouvelles missions seront proposées à la communauté. D'ailleurs, Full Circle a prévu d'implémenter la deuxième partie de l'événement « Have You Seen Him? » au S.U.M.R., qui mettra en avant de nouvelles activités sur les trois semaines à venir. Évidemment, cette nouvelle mise à jour apportera des améliorations du monde, des ajustements (notamment pour les tricks No Comply) ainsi que 19 nouveaux morceaux à la playlist.

Soulignons également que Full Circle prévoit un test technique à durée limitée sur skate. : celui-ci est dédié à un tout nouveau style de chat vocal de proximité. Les développeurs ont précisé que ce test technique est prévu du 21 octobre au 3 novembre, et ce, sur l'île de Grom. 

Rendez-vous donc le 13 octobre 2026 pour découvrir toutes les nouveautés introduites par la mise à jour 0.32.5 sur skate. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC et est gratuit.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Pour Electronic Arts, la publicité dans le jeu vidéo devrait être intégrée dès la conception
skate. 17 juillet 2026

Pour Electronic Arts, la publicité dans le jeu vidéo devrait être intégrée dès la conception

La question de la publicité intégrée dans les jeux vidéo est un sujet sensible, bien que déjà présente dans le jeu mobile. Mais le vice-président d'Electronic Arts voit dans cette possibilité une belle opportunité à exploiter sur consoles.
skate : Les X Games arrivent bientôt à San Vansterdam
skate. 16 juillet 2026

skate : Les X Games arrivent bientôt à San Vansterdam

EA et Full Circle ont, récemment, partagé de plus amples précisions et des dates concernant l'arrivée des X Games sur skate.
skate : Un nouveau mode de jeu et les X Games au programme de la saison 4
skate. 29 mai 2026

skate : Un nouveau mode de jeu et les X Games au programme de la saison 4

L'été sera extrême dans skate avec le lancement de la saison 4 dans quelques jours à peine. Riders, préparez-vous à affronter le Stade et des événements saisonniers sous le soleil !

commentaire (0)