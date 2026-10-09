skate partage des détails sur sa prochaine mise à jour, qui a une date

Full Circle et EA ont, récemment, parlé du contenu de la prochaine mise à jour de skate., qui apportera son lot de nouveaux éléments.

Depuis son lancement, skate. se dote régulièrement de nouvelles mises à jour, qui viennent enrichir l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, ces derniers vont bientôt pouvoir profiter de nouveaux contenus, grâce à la mise à jour 0.32.5 qui arrive bientôt sur skate.

De premières informations sur la mise à jour 0.32.5 de skate.

Ainsi, comme annoncé dans un nouvel article sur le site officiel, qui a été relayé sur Twitter/X, Full Circle a prévu de déployer la mise à jour 0.32.5 le 13 octobre 2026 sur skate. Ce patch permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir un tout nouveau skatepark inspiré de spots réels, qui est baptisé Parry Point. Selon les informations partagées, ce skatepark, qui dispose de rails et d'une vue sur l'océan, offre des espaces dédiés aux Spot Battles ainsi qu'aux Skate Jams.

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De plus, avec la mise à jour 0.32.5, le S.U.M.R. Camp Mega Park se rendra disponible pour tous, tandis que de nouvelles missions seront proposées à la communauté. D'ailleurs, Full Circle a prévu d'implémenter la deuxième partie de l'événement « Have You Seen Him? » au S.U.M.R., qui mettra en avant de nouvelles activités sur les trois semaines à venir. Évidemment, cette nouvelle mise à jour apportera des améliorations du monde, des ajustements (notamment pour les tricks No Comply) ainsi que 19 nouveaux morceaux à la playlist.

Soulignons également que Full Circle prévoit un test technique à durée limitée sur skate. : celui-ci est dédié à un tout nouveau style de chat vocal de proximité. Les développeurs ont précisé que ce test technique est prévu du 21 octobre au 3 novembre, et ce, sur l'île de Grom.

Our 32.5 Update drops next week. Check out our mid season blog to learn more about what to expect! 🛹 Parry Point Park 🛹 No Comply Improvements 🛹 Proximity Chat Test 🛹 Band Shirts 🛹 Soundtrack Update Read more: https://t.co/PKrJa88xtr — skate. (@skate) October 8, 2026

Rendez-vous donc le 13 octobre 2026 pour découvrir toutes les nouveautés introduites par la mise à jour 0.32.5 sur skate. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC et est gratuit.