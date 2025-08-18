skate. : De la personnalisation, des musiques et un système de saisons au programme

Les développeurs de skate. ont apporté de plus amples précisions concernant skate., notamment quant à la personnalisation, à la bande-son ainsi qu'au système de saisons.

La personnalisation sera à l'honneur sur skate.

skate. aura une importante soundtrack, qui évoluera progressivement

skate. adopte le modèle des saisons

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Comme vous le savez probablement déjà, un nouveau jeu de sports extrêmes, et plus précisément de skateboard, soit, qui est développé par Full Circle et édité par EA, doit débarquer en accès anticipé à la fin de cet été 2025. Alors que sa sortie approche à grand pas,Comme nous pouvions nous y attendre,. Ainsi, en débutant leur aventure, les joueurs et les joueuses pourront façonner leur skater à leur guise, en choisissant sa taille, son poids, sa carrure ou encore personnaliser son visage (cheveux, couleur de cheveux, sourcils, yeux, nez, etc.). Sans oublier sa voix.Évidemment, en complément,. Certains objets cosmétiques pourront être obtenus en échange de « Rip Chips », qui sont échangeables et pouvant être récupérés en accomplissant des défis/missions, tandis que d'autres pourront être achetés au Skate Shop, contre des San Van Bucks (« SVB »).Comme annoncé par les développeurs,, soit de 100 chansons au total (au lancement). La communauté aura, d'ailleurs, l'opportunité de créer des playlists, en ajoutant des morceaux à ses favoris, mais aussi de récupérer de nouvelles pistes audio en explorant San Vansterdam.Remarquons également queBien que Full Circle ait prévu d'apporter de plus amples détails à ce sujet,, alors que la première sera lancée peu de temps après le lancement en accès anticipé. Sur, chaque nouvelle saison apportera son lot de « nouveaux cosmétiques et objets de personnalisation, plus de musiques, et davantage de choses à faire ».Soulignons également le fait que. Celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer diverses récompenses ou encore de participer à différents challenges saisonniers.