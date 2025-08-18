skate. : De la personnalisation, des musiques et un système de saisons au programme

Les développeurs de skate. ont apporté de plus amples précisions concernant skate., notamment quant à la personnalisation, à la bande-son ainsi qu'au système de saisons.
Comme vous le savez probablement déjà, un nouveau jeu de sports extrêmes, et plus précisément de skateboard, soit skate.
, qui est développé par Full Circle et édité par EA, doit débarquer en accès anticipé à la fin de cet été 2025. Alors que sa sortie approche à grand pas, les développeurs ont, récemment, détaillé la personnalisation, la soundtrack et le système de saisons de skate
.
La personnalisation sera à l'honneur sur skate.
Comme nous pouvions nous y attendre, skate. proposera un système de personnalisation plus ou moins poussé
. Ainsi, en débutant leur aventure, les joueurs et les joueuses pourront façonner leur skater à leur guise, en choisissant sa taille, son poids, sa carrure ou encore personnaliser son visage (cheveux, couleur de cheveux, sourcils, yeux, nez, etc.). Sans oublier sa voix.
Évidemment, en complément, Full Circle mettra à la disposition de la communauté un large éventail de vêtements/accessoires/équipements
. Certains objets cosmétiques pourront être obtenus en échange de « Rip Chips », qui sont échangeables et pouvant être récupérés en accomplissant des défis/missions, tandis que d'autres pourront être achetés au Skate Shop, contre des San Van Bucks (« SVB »).
skate. aura une importante soundtrack, qui évoluera progressivement
Comme annoncé par les développeurs, skate. disposera d'une soundtrack plutôt importante
, soit de 100 chansons au total (au lancement). La communauté aura, d'ailleurs, l'opportunité de créer des playlists, en ajoutant des morceaux à ses favoris, mais aussi de récupérer de nouvelles pistes audio en explorant San Vansterdam.
Remarquons également que d'autres musiques seront ajoutées sur skate., après sa sortie officielle, et plus précisément à l'arrivée de chaque nouvelle saison
.
skate. adopte le modèle des saisons
Bien que Full Circle ait prévu d'apporter de plus amples détails à ce sujet, le studio de développement a déjà confirmé que skate. profitera d'un système de saisons
. Chacune d'entre elles durera environ 3 mois
, alors que la première sera lancée peu de temps après le lancement en accès anticipé. Sur skate.
, chaque nouvelle saison apportera son lot de « nouveaux cosmétiques et objets de personnalisation, plus de musiques, et davantage de choses à faire
».
Soulignons également le fait que skate. mettra à disposition un Passe, avec une version payante et une autre gratuite
. Celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer diverses récompenses ou encore de participer à différents challenges saisonniers.
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