skate fait un beau cadeau à ses joueurs et annonce ses changements à venir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2025 à 11h09
Full Circle a, récemment, partagé des informations sur les changements arrivant prochainement sur skate., tout en annonçant un cadeau à la communauté.
skate fait un beau cadeau à ses joueurs et annonce ses changements à venir
Sorti au cours du mois de septembre 2025, skate. connaît un beau succès auprès des joueurs et des joueuses, amateurs ou non de sports extrêmes. L'équipe en charge du titre a, d'ailleurs, prévu de nouvelles améliorations et changements sur skate., mais aussi un cadeau pour la communauté.

Des changements à venir sur skate.

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En effet, dans un récent article sur le site officiel du jeu, Full Circle a partagé ses plans pour l'avenir de skate., notamment en livrant des détails à propos des changements et améliorations devant arriver bientôt sur le titre. 

Ainsi, l'équipe de développement précise qu'elle suit toujours de près les problèmes de softlock, impactant encore certains joueurs et joueuses. Il s'agit, d'ailleurs, de l'une de leurs priorités. En outre, Full Circle indique que la saison 2 modifiera plusieurs aspects de skate. À commencer par les objets Premium, qui devraient être « plus uniques et précieux » à l'avenir, et le Passe, qui devrait proposer plus de San Van Bucks (SVB) et exiger moins de grind.

Full Circle annonce également que davantage d'objets de marque seront implantés via les prochaines saisons, tandis que l'événement « 7-Ply Maple Harvest » proposera des ajustements concernant l'équilibre des devises et des récompenses.

Miniature vidéo

skate. fait un cadeau à sa communauté

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Afin de remercier la communauté, Full Circle a prévu un petit cadeau pour les joueurs et les joueuses : ces derniers peuvent actuellement récupérer 2 000 Tix et 500 SVB, et ce, jusqu'au 2 décembre 2025. Pour obtenir ce cadeau, cela est très simple, étant donné qu'il suffit de se connecter et de jouer à skate., d'ici début décembre.
Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Le titre de Full Circle est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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