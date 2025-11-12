skate fait un beau cadeau à ses joueurs et annonce ses changements à venir

Full Circle a, récemment, partagé des informations sur les changements arrivant prochainement sur skate., tout en annonçant un cadeau à la communauté.

Des changements à venir sur skate.

skate. fait un cadeau à sa communauté

We're blown away by your support, feedback, and patience as we keep improving during Early Access.

To say thanks: 2000 Tix + 500 SVB for everyone!

Log in and claim your gift between Nov 10, 2025 and the start of Season 2 on Dec 2, 2025 at 9am PT.

Read more from Full Circle about… — skate. (@skate) November 10, 2025

Sorti au cours du mois de septembre 2025,connaît un beau succès auprès des joueurs et des joueuses, amateurs ou non de sports extrêmes. L'équipe en charge du titre a, d'ailleurs, prévuEn effet, dans un récent article sur le site officiel du jeu,, notamment en livrant des détails à propos des changements et améliorations devant arriver bientôt sur le titre.Ainsi,, impactant encore certains joueurs et joueuses. Il s'agit, d'ailleurs, de l'une de leurs priorités. En outre,. À commencer par les objets Premium, qui devraient être « plus uniques et précieux » à l'avenir, et le Passe, qui devrait proposer plus de San Van Bucks (SVB) et exiger moins de grind.Full Circle annonce également que, tandis que l'événement « 7-Ply Maple Harvest » proposera des ajustements concernant l'équilibre des devises et des récompenses.Afin de remercier la communauté,. Pour obtenir ce cadeau, cela est très simple, étant donné qu'il suffit de se connecter et de jouer à, d'ici début décembre.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Le titre de Full Circle est free-to-play, soit gratuit.