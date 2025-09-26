skate : La saison 1 dévoile sa date de sortie et son contenu

Full Circle a, récemment, apporté des informations concernant la saison 1 de skate., tout en révélant sa date de sortie.

La saison 1 de skate. arrive vite

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Le contenu de la saison 1 de skate. détaillé

Skate-o-ween : Du 21 octobre au 11 novembre.

7-Play Maple Harvest : Du 18 novembre au 2 décembre.

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Disponible en accès anticipé depuis le 16 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu,va prochainement se doter de sa toute première saison. D'ailleurs,En effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X du jeu,Cette nouvelle et première saison, qui se terminera le 2 décembre de cette année, sera déployée via une mise à jour, qui occasionnera très certainement une maintenance de plusieurs heures. Nul doute que les développeurs partageront des détails à ce sujet, quelques jours avant la sortie de la saison 1 deÉvidemment,Ainsi,, rendant ainsi San Vansterdam plus réaliste. De plus,, qui comporte une version gratuite et une autre payante. Ce passe saisonnier permettra, de ce fait, à la communauté de récupérer diverses récompenses.En outre,. D'ailleurs, ces différentes nouveautés arriveront à chaque nouvelle saison, d'après les informations dévoilées dans la première feuille de route du soft. En ce qui concerne les deux événements prévus, et cités ci-dessus, voici les dates :Le titre de Full Circle et EA est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et est free-to-play (gratuit).