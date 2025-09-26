skate : La saison 1 dévoile sa date de sortie et son contenu

Full Circle a, récemment, apporté des informations concernant la saison 1 de skate., tout en révélant sa date de sortie.
Disponible en accès anticipé depuis le 16 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, skate.
va prochainement se doter de sa toute première saison. D'ailleurs, Full Circle et EA ont annoncé la date de sortie de la saison 1 de skate. et en ont profité pour dévoiler son contenu
.
La saison 1 de skate. arrive vite
En effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, Full Circle et EA ont indiqué que la saison 1 sera lancée le 7 octobre 2025 sur skate.
Cette nouvelle et première saison, qui se terminera le 2 décembre de cette année, sera déployée via une mise à jour, qui occasionnera très certainement une maintenance de plusieurs heures. Nul doute que les développeurs partageront des détails à ce sujet, quelques jours avant la sortie de la saison 1 de skate.
Évidemment, le studio de développement a profité de l'occasion pour partager des informations concernant le contenu de la saison 1 de skate
.
Le contenu de la saison 1 de skate. détaillé
Ainsi, au lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses de skate. peuvent s'attendre à de nettes améliorations du côté de l'éclairage
, rendant ainsi San Vansterdam plus réaliste. De plus, cette première saison marquera l'arrivée du skate.Pass
, qui comporte une version gratuite et une autre payante. Ce passe saisonnier permettra, de ce fait, à la communauté de récupérer diverses récompenses.
En outre, la saison 1 de skate. devrait apporter de nouvelles zones, de nouveaux challenges et tâches, des événements saisonniers (Skate-o-ween et 7-Play Maple Harvest), mais aussi de nouvelles pistes musicales et de plus amples éléments cosmétiques
. D'ailleurs, ces différentes nouveautés arriveront à chaque nouvelle saison, d'après les informations dévoilées dans la première feuille de route du soft. En ce qui concerne les deux événements prévus, et cités ci-dessus, voici les dates :
Rendez-vous donc le 7 octobre 2025 pour découvrir la saison 1 de skate.
- Skate-o-ween : Du 21 octobre au 11 novembre.
- 7-Play Maple Harvest : Du 18 novembre au 2 décembre.
Le titre de Full Circle et EA est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et est free-to-play (gratuit).
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