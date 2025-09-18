Multijoueur skate : Comment y jouer avec des amis ?

Nous vous expliquons comment jouer avec des amis à skate., afin d'explorer San Vansterdam en multijoueur.

Comment jouer avec des amis à skate. ?

Inviter et rejoindre des amis venant de la même plateforme

Lancez skate. sur votre plateforme.

Ouvrez le menu en jeu.

Rendez-vous dans « Vie sociale ».

Allez, ensuite, dans l'onglet « Amitiés ». Vous devriez normalement y voir les personnes que vous avez déjà dans votre liste d'amis sur votre console ou sur votre PC. Si ce n'est pas le cas, vous devez tout d'abord les ajouter.

Cliquez, pour finir, sur le nom de votre ami, puis sur « Invitation dans le groupe ».

Inviter et rejoindre des amis venant d'une autre plateforme

Lancez skate. sur votre plateforme.

Ouvrez le menu en jeu.

Cliquez sur « Vie sociale ».

Allez, par la suite, dans l'onglet « Recherche ».

Entrez le nom EA de votre ami/de vos amis. Si c'est eux qui vous ajoutent, vous verrez leur invitation dans l'onglet « Demandes ».

Attendez qu'ils acceptent pour votre demande, pour les voir ensuite dans votre liste d'amis.

Cliquez sur leur nom, puis sur « Inviter dans le groupe ».





À lire également Argent skate : Comment en gagner pour débloquer des éléments cosmétiques ?

Disponible depuis le mois de septembre 2025,, qui est développé par Full Circle et édité par EA, dispose d'une dimension multijoueur et peut donc être parcouru avec ses amis, et ce, venant de n'importe quelle plateforme étant donné que la fonctionnalité cross-play est disponible. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, que vous soyez tous sur la même plateforme de jeu ou non.Si vous souhaitezétant sur la même plateforme de jeu que vous, les inviter à rejoindre votre groupe est relativement facile. Pour cela, vous devez effectuer la manipulation suivante :Étant donné quedispose de la fonctionnalité cross-play, il est tout à fait possible d'que la vôtre. Toutefois, cela exige de les avoir ajoutés en tant qu'amis EA :Vous savez, à présent,. Vous pouvez, ainsi, explorer San Vansterdam avec eux.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.