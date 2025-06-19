Skate. dévoile une nouvelle fenêtre de sortie et une nouvelle phase d'essai

Full Circle et EA ont, récemment, apporté de plus amples précisions concernant la sortie de skate., tout en dévoilant qu'une nouvelle phase de test va bientôt débuter.

La sortie de skate. en accès anticipé est pour bientôt

Une nouvelle phase d'essai pour skate. est prévue

🚨We will be inviting all registered skate. Insiders to come playtest in July. Check your emails.



The latest build has improved textures and lighting, more challenges, and changes to our progression system. pic.twitter.com/fyjxtOj3qi — skate. (@skate) June 17, 2025

Annoncé il y a de cela plusieurs mois maintenant,, qui est développé par Full Circle et édité par EA, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux fans de ce sport extrême.En effet, dans un récent article sur le site officiel d'EA, qui est intitulé « The Grind: Vol 3 » et qui a été partagé sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que. Comme dit précédemment, le titre débarquera tout d'abord en accès anticipé sur plusieurs plateformes de jeu, selon les dernières informations connues.Pour le moment, les équipes en charge du soft n'ont pas révélé de date de sortie précise. Nul doute que les développeurs attendent les derniers retours de la communauté, qui pourra, de nouveau,EA et Full Circle ont annoncé qu': celle-ci débutera dès le 2 juillet 2025. Rappelons, à ce sujet, que celles et ceux qui veulent y participer doivent rejoindre le programme skate. Insider, et ce, avant le 27 juin prochain.Le 2 juillet 2025 marquera également l'arrivée de la mise à jour 0.27. Ce patch apportera des améliorations visuelles significatives (textures, effets, lumières, ombres) mais aussi divers changements, notamment pour l'interface, l'apparence des personnages et le système de progression. Le studio de développement va également ajouter de nouvelles missions et de nouveaux challenges. Une vidéo a, d'ailleurs, été partagée pour l'occasion.Rendez-vous donc à la fin de l'été 2025 pour découvrir, qui arrivera dès lors en accès anticipé.