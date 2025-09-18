skate annonce un premier chiffre impressionnant, atteint en 24 heures

Full Circle et EA ont, récemment, annoncé une première statistique concernant skate.

skate. a rassemblé plus de 2 millions de joueurs, en très peu de temps

Whoa! Over 2 million skaters in one day!?! 🤯 We're beyond stoked to welcome everyone to San Vansterdam! Thanks for your patience as we flex our servers to keep up with all the hype. Keep riding and we'll see you out there! pic.twitter.com/1T0E6T5YxO — skate. (@skate) September 17, 2025

Les développeurs déjà travaillent sur les différents problèmes

Très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de jeux de skateboard,est arrivé au cours du mois de septembre 2025 en accès anticipé.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, EA et Full Circle ont indiqué que. Un chiffre plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, il y a fort à parier que cette statistique grimpera encore dans les prochains jours, notamment durant ce week-end du 19 septembre.Depuis la sortie de, les développeurs de chez Full Circle ont été très attentifs concernant les problèmes rencontrés par la communauté. D'ailleurs, très peu de temps après son lancement, le studio de développement a corrigé un bug majeur qui bloquait les joueurs dans la zone du tutoriel et dans diverses missions/défis. En outre, comme indiqué dans la publication Twitter/X mentionnée précédemment, Full Circle et EA travaillent sur les serveurs du jeu afin de « faire face à cet engouement ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre d'EA et de Full Circle est free-to-play, soit gratuit.