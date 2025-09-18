skate annonce un premier chiffre impressionnant, atteint en 24 heures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2025 à 17h19
Full Circle et EA ont, récemment, annoncé une première statistique concernant skate.
skate annonce un premier chiffre impressionnant, atteint en 24 heures
Très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de jeux de skateboard, skate. est arrivé au cours du mois de septembre 2025 en accès anticipé. De nombreuses personnes étaient au rendez-vous pour découvrir skate., à en juger par les derniers chiffres connus.

skate. a rassemblé plus de 2 millions de joueurs, en très peu de temps

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, EA et Full Circle ont indiqué que plus de 2 millions de joueurs et de joueuses ont lancé skate., dans les 24 heures qui ont suivi son lancement. Un chiffre plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, il y a fort à parier que cette statistique grimpera encore dans les prochains jours, notamment durant ce week-end du 19 septembre.

Les développeurs déjà travaillent sur les différents problèmes

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Depuis la sortie de skate., les développeurs de chez Full Circle ont été très attentifs concernant les problèmes rencontrés par la communauté. D'ailleurs, très peu de temps après son lancement, le studio de développement a corrigé un bug majeur qui bloquait les joueurs dans la zone du tutoriel et dans diverses missions/défis. En outre, comme indiqué dans la publication Twitter/X mentionnée précédemment, Full Circle et EA travaillent sur les serveurs du jeu afin de « faire face à cet engouement ». 

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Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre d'EA et de Full Circle est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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