skate. : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de skate. peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.

Maintenance skate., serveurs down ou en ligne ?

Les serveurs skate. ne répondent pas

We're working to identify the cause of soft lock issues in various Missions and/or Challenges. More info here: https://t.co/AIGcLXQcqb pic.twitter.com/crtGdD17KJ — skate. direct communications (@SkateStatus) September 16, 2025

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer skate..

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer skate.. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez votre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou votre PC.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou votre PC. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.













Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquonsou si le problème peut venir de vous.La plupart du temps,. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Full Circle essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les. Si vous avez du mal à vous connecter au titre de Full Circle et EA, voici quelques conseils pourComme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera).Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.