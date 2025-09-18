Argent skate : Comment en gagner pour débloquer des éléments cosmétiques ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2025 à 11h12
Nous vous expliquons comment gagner de l'argent sur skate., afin que vous puissiez obtenir des récompenses, notamment des éléments cosmétiques pour votre skateur.
Argent skate : Comment en gagner pour débloquer des éléments cosmétiques ?
Sur le nouvel opus de la licence Skate, à savoir skate., les joueurs et les joueuses ont la possibilité de débloquer des éléments cosmétiques, afin de personnaliser leur skateur/skateuse à leur guise. Pour autant, cela exige de gagner de l'argent, et plus précisément des Rip Chips (aussi dits « Jetons Ride ») et/ou des San Van Bucks.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment obtenir des Rip Chips et des San Van Bucks, c'est-à-dire de l'argent, sur skate.

Comment obtenir de l'argent sur skate. ?

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Comme dit précédemment, skate. propose deux types de monnaie : des Rip Chips/Jetons Ride et des San Van Bucks. Les Rip Chips peuvent être obtenus gratuitement, tandis que les San Van Bucks peuvent être achetés avec de l'argent réel.

Comment avoir des San Van Bucks sur skate. ?

Ainsi, si vous souhaitez avoir des San Van Bucks sur skate., qui sont représentés par une icône symbolisant un billet en rose, vous devez ouvrir le menu en jeu et vous rendre dans l'onglet Skateshop. Là, vous pourrez vous procurer différents packs de San Van Bucks, allant de 5 à 100 € :
  • Pack 500 San Van Bucks → 4,99 €.
  • Pack 1 050 San Van Bucks → 9,99 €.
  • Pack 2 800 San Van Bucks → 24,99 €.
  • Pack 5 900 San Van Bucks  49,99 €.
  • Pack 12 000 San Van Bucks → 99,99 €.
Remarquons, en outre, que les Pack Fondation et Pack Fondation Deluxe, qui coûtent 24,99 € et 49,99 €, comprennent des San Van Bucks. 

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Comment gagner des Rip Chips/Jetons Ride sur skate. ?

Pour ce qui est des Rip Chips/Jetons Ride, sachez qu'il s'agit d'une monnaie que vous pouvez obtenir gratuitement sur skate. Pour cela, il vous suffit de terminer différents objectifs, dans les quartiers proposés. Ces objectifs sont notamment répertoriés dans la section « Mission » du menu en jeu et peuvent être consultés via la carte. Ainsi, en jouant à skate., vous récupérerez naturellement des Rip Chips/Jetons Ride, qui peuvent par la suite être dépensés.

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À quoi sert l'argent sur skate. ?

Sur skate., les Rip Chips/Jetons Ride et les San Van Bucks sont deux monnaies pouvant être échangées pour obtenir de nouveaux éléments cosmétiques, pour votre skateur/skateuse et votre skate, via le Skateshop. Dans le cas des San Van Bucks, de nouveaux bundles, comprenant des vêtements, des tenues, des gestes/emotes, des éléments pour le skate, sont proposés, et ce, selon un roulement régulier.

Les Rip Chips/Jetons Ride sont, quant à eux, à échanger contre des coffrets, liés aux divers quartiers. Chaque coffret donne un nouvel élément cosmétique, de façon aléatoire. Cela vous permet, donc, d'étoffer votre garde-robe et vos options de personnalisation, et ce, sans débourser un seul centime.

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Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le titre de Full Circle et d'EA est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

Avatar Clémence
Clémence Le 23/09/2025 à 13:50

Ils en ont offert, il me semble, peu de temps après le lancement. Mais effectivement, pour avoir des San Van Bucks, il faut, autrement, en acheter...

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rexmi (invité) Le 22/09/2025 à 20:52

c'est dommage on peut pas avoir des San Van Bucks gratuitement pourtant j'en cent et je sais pas comment j'ai fait