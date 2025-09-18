Argent skate : Comment en gagner pour débloquer des éléments cosmétiques ?

Nous vous expliquons comment gagner de l'argent sur skate., afin que vous puissiez obtenir des récompenses, notamment des éléments cosmétiques pour votre skateur.

Comment obtenir de l'argent sur skate. ?

Comment avoir des San Van Bucks sur skate. ?

Pack 500 San Van Bucks → 4,99 €.

Pack 1 050 San Van Bucks → 9,99 €.

Pack 2 800 San Van Bucks → 24,99 €.

Pack 5 900 San Van Bucks → 49,99 €.

49,99 €. Pack 12 000 San Van Bucks → 99,99 €.

Comment gagner des Rip Chips/Jetons Ride sur skate. ?





À quoi sert l'argent sur skate. ?

Sur le nouvel opus de la licence Skate, à savoir, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de débloquer des éléments cosmétiques, afin de personnaliser leur skateur/skateuse à leur guise. Pour autant, cela exige de, et plus précisément des Rip Chips (aussi dits « Jetons Ride ») et/ou des San Van Bucks.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme dit précédemment,. Les Rip Chips peuvent être obtenus gratuitement, tandis que les San Van Bucks peuvent être achetés avec de l'argent réel.Ainsi, si vous souhaitez, qui sont représentés par une icône symbolisant un billet en rose, vous devez ouvrir le menu en jeu et vous rendre dans l'onglet Skateshop. Là, vous pourrez vous procurer différents packs de San Van Bucks, allant de 5 à 100 € :Remarquons, en outre, que les Pack Fondation et Pack Fondation Deluxe, qui coûtent 24,99 € et 49,99 €, comprennent des San Van Bucks.Pour ce qui est. Pour cela, il vous suffit de terminer différents objectifs, dans les quartiers proposés. Ces objectifs sont notamment répertoriés dans la section « Mission » du menu en jeu et peuvent être consultés via la carte. Ainsi,, qui peuvent par la suite être dépensés., pour votre skateur/skateuse et votre skate, via le Skateshop. Dans le cas des San Van Bucks, de nouveaux bundles, comprenant des vêtements, des tenues, des gestes/emotes, des éléments pour le skate, sont proposés, et ce, selon un roulement régulier.Les Rip Chips/Jetons Ride sont, quant à eux, à échanger contre des coffrets, liés aux divers quartiers. Chaque coffret donne un nouvel élément cosmétique, de façon aléatoire. Cela vous permet, donc, d'étoffer votre garde-robe et vos options de personnalisation, et ce, sans débourser un seul centime.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le titre de Full Circle et d'EA est free-to-play, soit gratuit.