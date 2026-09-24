Silent Hill: Townfall : Trouver le code de la réception du dispensaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2026 à 08h05
Ne perdez plus de temps dans les couloirs sombres du dispensaire de Silent Hill: Townfall. Découvrez où trouver le code de la porte de la réception, comment l'utiliser et quelles étapes sont indispensables pour poursuivre votre progression.
Silent Hill: Townfall : Trouver le code de la réception du dispensaire

Lors de votre première visite au dispensaire dans Silent Hill: Townfall, une porte verrouillée au niveau de la réception, sur votre gauche. Bien que son importance ne soit pas évidente au premier abord, l'ouverture de cet accès est essentielle pour récupérer des indices indispensables et résoudre une énigme ultérieure. Voici tout ce qu'il faut savoir pour débloquer la zone sans tourner en rond.

Quel est le code de la réception et où le trouver ?

Pour aller droit au but, sachez que le code permettant de déverrouiller la porte de la réception du dispensaire est 2869.

Cette combinaison se trouve inscrite sur un Post-it collé sur un ordinateur dans le bureau de Zoe Ellis, tout au fond à droite du couloir. Il s'agit de la dernière pièce accessible lors de votre exploration du dispensaire. L'écran étant situé dans un coin sombre et l'attention étant souvent captée par l'énigme des balances qui domine la pièce, cet indice peut facilement être manqué.

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Contrairement à d'autres casse-têtes de Silent Hill: Townfall (comme celui de la boîte d'organe qui exige de réaliser toutes les étapes préalables), vous n'avez pas besoin d'interagir avec le Post-it en jeu pour activer le code puisque vous pouvez directement entrer 2869 sur le digicode de la porte.

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Même si vous utilisez le code directement pour ouvrir la réception, vous devez impérativement accomplir deux actions clés pour ne pas bloquer votre progression :

  • Examiner l'ordinateur de Zoe Ellis : Vous devez interagir avec l'ordinateur du bureau pour y récupérer une adresse nécessaire à la suite de l'aventure.
  • Résoudre l'énigme des balances : Cette énigme imposante située dans le bureau nécessite des informations obtenues sur l'ordinateur ainsi que l'accès au répondeur téléphonique situé à l'intérieur de la réception une fois la porte déverrouillée. Vous devrez ensuite aller à la pharmacie pour vous rapprocher du but.

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Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet du code de la porte de la réception du dispensaire dans Silent Hill: Townfall. Si vous avez des difficultés pour progresser dans l'histoire, n'hésitez pas à consulter nos guides, ou à nous le dire par l'intermédiaire des commentaires.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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