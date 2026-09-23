De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami et Annapurna Interactive, Silent Hill: Townfall est le nouveau jeu d'horreur de la célèbre saga, qui innove sur certains points. Ici, toute l'aventure se déroule à la première personne, pour faire monter la pression, dans la ville insulaire de St. Amelia, un cadre particulièrement oppressant. De fait, de nombreux joueurs se posent la question de la disponibilité de Silent Hill: Townfall dans le Game Pass. Nous vous apportons donc des réponses.

Silent Hill: Townfall est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Silent Hill: Townfall entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Et ce pour une raison relativement simple, le titre n'a pour le moment aucune sortie de programmée sur Xbox Series.

Tant qu'il restera exclusif à la PlayStation 5 et au PC Windows, il n'y a pas de chance de voir Silent: Hill Townfall sortir dans le Game Pass.











Néanmoins, il est très probable que le titre finisse par atterrir sur la Xbox Series d'ici quelques mois, une fois que l'exclusivité sera terminée, dans le but de faire découvrir ce nouvel épisode à un maximum de monde. Et si tel est le cas, il n'est pas impossible que Silent: Hill Townfall arrive, un peu plus tard, dans le Game Pass. Dans tous les cas, si des informations sont communiquées, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.

Silent Hill: Townfall est disponible sur PC et PS5 et est développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami. Si vous hésitez à sauter le pas, vous pouvez découvrir notre test réalisé sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :