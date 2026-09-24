Silent Hill: Townfall : Comment ouvrir la boîte d'organe ?

Résolvez l'énigme de la boîte d'organe dans Silent Hill: Townfall grâce à notre guide étape par étape. Rétablissez le courant, affrontez votre premier ennemi et découvrez la combinaison exacte cachée dans l'ordinateur de Zoe.

Pour ouvrir la boîte d'organe dans Silent Hill: Townfall, vous devrez impérativement rétablir l'électricité avant d'utiliser un ordinateur pour récupérer les informations nécessaires au code. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un casse-tête extrêmement complexe, cette énigme nécessite de réussir plusieurs actions interconnectées. Sachez d'ailleurs qu'il est impossible de brûler les étapes, même en New Game+ en connaissant déjà le code, le jeu vous obligera à accomplir toute la séquence, car cette zone sert également d'introduction au système de combat.

Les étapes rapides pour résoudre l'énigme

Voici le cheminement synthétique à suivre pour débloquer le mécanisme :

Prenez la lampe de poche dans le tiroir situé à gauche de la boîte d'organe.

Récupérez les piles dans un autre tiroir, situé dans la pièce de gauche en haut des escaliers.

Ramassez la carte d'organe à transplanter sur le sol de la salle de bain, dans la chambre de Zoe.

Combinez la lampe de poche avec les piles dans votre inventaire, puis utilisez la lampe fonctionnelle pour inspecter le compteur électrique sous les escaliers.

Rendez-vous au marchand de journaux désormais indiqué sur votre carte et entrez par la porte arrière (attention, un ennemi vous y attend).

Prenez la carte d'électricité dans la caisse enregistreuse.

Retournez chez Zoe et utilisez la carte sur le compteur pour rétablir l'électricité.

Une fois le courant revenu, lisez les e-mails sur l'ordinateur pour comprendre que la combinaison correspond aux trois premiers et aux trois derniers chiffres du numéro ET situés à droite sur la carte de transplantation.

Entrez le code pour déverrouiller la boîte.

Où trouver le code de la boîte d'organe ?

Lorsque la lumière est revenue, dirigez-vous vers le terminal informatique. Consultez le message intitulé FW: For Attending SURG04GE_+ON. Malgré un texte partiellement corrompu, la note indique d'utiliser les trois premiers et trois derniers chiffres du n° ET correspondant, en faisant référence à la mention HFS-OPCS-Y015.

En examinant la carte d'organe à transplanter récupérée dans la salle de bain, vous remarquerez deux séries de chiffres mises en évidence en rouge. En isolant les trois premiers chiffres et les trois derniers chiffres du numéro ET, vous obtenez la combinaison finale : 956 133.

Entrez les trois premiers chiffres (956) sur le cadenas de gauche, et les trois derniers chiffres (133) sur le cadenas de droite. Lorsque le jeu vous demande si vous souhaitez ouvrir la boîte, sélectionnez « Oui ».





À l'intérieur, vous obtiendrez la carte d'identité de Zoe. Cet objet de quête est indispensable pour progresser plus tard dans l'aventure, notamment pour résoudre le casse-tête de la balance.