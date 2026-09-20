Silent Hill: Townfall : Date de sortie, gameplay, histoire... Tout savoir sur le nouveau jeu d'horreur

Préparez-vous à plonger dans le brouillard écossais avec Silent Hill: Townfall. Date de sortie, plateforme, histoire, gameplay à la première personne et autres informations, voici le guide complet pour tout savoir sur la nouvelle production horrifique de Konami.

La franchise phare de Konami poursuit sa renaissance. Après le succès de Silent Hill 2 Remake et l'incursion au Japon avec Silent Hill f, la saga pose cette fois ses valises en Europe. Développé par un nouveau studio et co-édité par Annapurna Interactive, Silent Hill: Townfall s'annonce comme une réinvention audacieuse du survival horror psychologique. Entre immersion à la première personne et ambiance poisseuse, voici tous les détails essentiels sur cette aventure inédite.

Quelle est la date de sortie de Silent Hill: Townfall ?

La sortie officielle de Silent Hill: Townfall est fixée au jeudi 24 septembre 2026. Toutefois, il est important de noter que pour les joueurs les plus impatients, l'achat de la version Deluxe permet de bénéficier d'un accès anticipé de 48 heures, ouvrant les portes du jeu dès le 22 septembre 2026.

Sur quelles plateformes et à quel prix sortira le jeu ?

Le titre sera disponible sur PlayStation 5 ainsi que sur PC via les boutiques Steam et l'Epic Games Store. Aucune version Xbox n'est prévue pour le moment, tout comme aucune version Nintendo Switch 2.

Côté tarifs, le jeu propose deux éditions distinctes :

Édition Standard (49,99 €) : Disponible en version numérique et en édition physique avec disque sur PS5.

Disponible en version numérique et en édition physique avec disque sur PS5. Édition Deluxe (59,99 €) : Comprend l'accès anticipé de 2 jours, une tenue alternative pour le protagoniste et la bande-son originale du jeu.

Qui développe Silent Hill: Townfall ?

La réalisation du jeu a été confiée au studio Screen Burn (auparavant connu sous le nom de No Code Limited). L'équipe écossaise s'est illustrée par le passé avec des titres narratifs et oppressants très remarqués comme Stories Untold et Observation.

Conçu sous Unreal Engine 5, le titre opte pour une direction artistique photoréaliste teintée de touches néo-futuristes. La co-édition est assurée conjointement par Konami et Annapurna Interactive.











Où et quand se déroule l'histoire ?

Silent Hill: Townfall prend place en 1996 dans la ville côtière fictive de St. Amelia, située en Écosse. C'est la toute première fois qu'un opus de la saga principale s'installe sur le territoire britannique.

Vous y incarnez Simon Ordell, le premier protagoniste noir de la franchise. Au début de l'aventure, Simon reprend conscience au bord des quais de St. Amelia. Muni d'un bracelet d'hôpital indiquant son nom, sa date de naissance (15/10/1959) et son groupe sanguin (A+), il semble s'être réveillé après un coma et cherche à retrouver une femme nommée Zoe Ellis.

À l'instar des grands classiques de la série, le récit traite de traumatismes médicaux, de culpabilité et d'une étrange épidémie affectant la population locale, matérialisée par la présence de pancartes de protestation et de symboles liés à une corporation ("C.E.G."). Le tout se jouera à la première personne.

Enfin, pour faire simple, voici les mécaniques clés du jeu :

La radio CRT portable : Un petit téléviseur/radio remplace la radio traditionnelle. Cet outil permet de détecter les monstres à proximité, de voir les ennemis à travers les murs en réglant les signaux instables et de recevoir des images transmises par Zoe.

Un petit téléviseur/radio remplace la radio traditionnelle. Cet outil permet de détecter les monstres à proximité, de voir les ennemis à travers les murs en réglant les signaux instables et de recevoir des images transmises par Zoe. Infiltration prioritaire : Simon étant particulièrement vulnérable, la discrétion, l'esquive et l'utilisation de distractions sont vivement recommandées pour éviter la mort.

Simon étant particulièrement vulnérable, la discrétion, l'esquive et l'utilisation de distractions sont vivement recommandées pour éviter la mort. Armement et auto-soin : Des armes à feu et des armes au corps-à-corps sont disponibles en dernier recours. Simon peut également utiliser un système de tubes insérés dans son bras pour se réanimer.

Des armes à feu et des armes au corps-à-corps sont disponibles en dernier recours. Simon peut également utiliser un système de tubes insérés dans son bras pour se réanimer. Gestion et exploration : Le jeu intègre une carte diégétique à dénicher dans le décor, de la mécanique de coup d'œil dans les couloirs, ainsi qu'un système de fabrication de ressources.

Le jeu intègre une carte diégétique à dénicher dans le décor, de la mécanique de coup d'œil dans les couloirs, ainsi qu'un système de fabrication de ressources. Ennemis dynamiques et fins multiples : Les monstres peuvent traquer le joueur s'il fait trop de bruit, et l'aventure proposera plusieurs fins narratives.

Rendez-vous donc le 24 septembre 2026 pour la sortie de Silent Hill: Townfall, sur PC et PS5.