Silent Hill: Townfall : Carte (map) interactive de St. Amelia

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 septembre 2026 à 14h51
L'utilisation d'une carte interactive pour Silent Hill: Townfall peut être un gain de temps non négligeable pour avancer dans l'histoire ou la 100 %, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Silent Hill: Townfall : Carte (map) interactive de St. Amelia

Silent Hill: Townfall est un jeu narratif dans lequel il faut récolter des collectibles pour le 100 %, mais aussi trouver divers points d'intérêt pour progresser. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir que faire à certains moments, puisque le jeu ne vous prend pas par la main. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, si vous êtes bloqué, ou si vous cherchez quelque chose en particulier, il est possible d'utiliser une carte interactive de Silent Hill: Townfall.

Carte interactive de Silent Hill: Townfall

Comme nous vous le disions, Silent Hill: Townfall regorge de points d'intérêt et de mystère à découvrir tout au long de l'aventure. Que ce soit pour sauvegarder, avancer dans l'histoire ou récupérer des items pour le 100 %, il faudra parfois chercher assez longuement. C'est pourquoi l'aide d'une map interactive Silent Hill: Townfall est évidemment la bienvenue. 

  • Meilleure carte interactive de Silent Hill: Townfall mapgenie.io

Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les régions de Silent Hill: Townfall, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles comme les cartes postales, les différents documents, les preuves pour avancer dans l'histoire, les munitions, les soins... En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Silent Hill: Townfall, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Silent Hill: Townfall, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

Silent Hill: Townfall est disponible sur PC et PS5 et est développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami. Si vous hésitez à sauter le pas, vous pouvez découvrir notre test réalisé sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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