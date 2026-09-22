Silent Hill: Townfall : Heure de sortie en France sur PS5 et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Silent Hill: Townfall, en France, sur PC ainsi que sur PS5.

Ça y est, l'attente touche désormais bientôt à sa fin : Silent Hill: Townfall est sur le point de sortir sur diverses plateformes, notamment sur PS5 ainsi que sur PC. Très attendu, de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise, comptent se plonger dès que possible dans ce nouvel opus Silent Hill. De ce fait, certains d'entre eux se questionnent tout naturellement à propos de l'heure de sortie de Silent Hill: Townfall. Nous vous la précisons dans ce qui suit.

Heure de sortie de Silent Hill: Townfall en France sur PC et PS5

Comme vous le savez, Silent Hill: Townfall sort officiellement, pour tous, le 24 septembre 2026 sur PC et PS5. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus au sujet de l'horaire de lancement de Silent Hill: Townfall en France.

Ainsi, d'après les informations dévoilées, l'heure de sortie de Silent Hill: Townfall sur PS5 est fixée à minuit (heure française), le 24 septembre 2026. En revanche le reste de la communauté devra patienter quelques heures supplémentaires, puisque l'horaire de lancement de Silent Hill: Townfall sur PC est programmé pour 06h du matin (heure française), le 24 septembre également. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation pourront découvrir le nouveau jeu Silent Hill avec un peu d'avance.

SILENT HILL : Townfall global release timings for each platform. #SILENTHILL #Townfall pic.twitter.com/t8tkcpYaE1 — Silent Hill Official (@SilentHill) September 15, 2026

Quel est le prix de Silent Hill: Townfall ?

Le prix de Silent Hill: Townfall est le même sur les deux plateformes. Ainsi, il faut compter 49,99 € pour l'édition Standard, contre 59,99 € pour la version Deluxe Edition. Les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre recevront différents bonus, comme le style CRTV : rouillé ou encore une tenue alternative pour le protagoniste, Simon Ordell.











Rendez-vous donc le 24 septembre 2026 pour parcourir Silent Hill: Townfall, qui est développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami. Le titre se rendra, dès lors, disponible sur PS5 et sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :