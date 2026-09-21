Test Silent Hill: Townfall : Une expérience horrifique, sans sursaut

Après le virage asiatique de Silent Hill f, la franchise culte de Konami poursuit sa métamorphose en confiant les clés du cauchemar au studio écossais Screen Burn. Entre esthétique cinématographique, brume insulaire oppressante et mécanique analogique singulière, nous avons arpenté les ruelles lugubres de St. Amelia. L'angoisse est-elle toujours au rendez-vous ?

Il y a encore quelques années, la saga Silent Hill semblait condamnée à l'oubli, piégée dans les méandres d'une longue traversée du désert. Pourtant, sous l'impulsion d'une stratégie d'ouverture à des studios indépendants chevronnés, Konami orchestre un retour au premier plan remarquable. Après l'incursion réussie dans le Japon des années 1960 avec Silent Hill f, c'est au tour du studio écossais Screen Burn Interactive, salué pour Stories Untold et Observation, de poser sa pierre à l'édifice avec Silent Hill: Townfall. L'action abandonne les bourgades américaines pour s'installer en 1996 sur l'île fictive de St. Amelia, au large des côtes écossaises. Un changement de décor radical qui insuffle une identité visuelle et culturelle rafraîchissante à la franchise.

Nous avons eu l'occasion de le tester sur PC, via une version presse.

Une brume insulaire et cinématographique

Dès les premières secondes d'aventure, le titre affirme son parti pris esthétique avec l'utilisation permanente de bandes noires renforce la dimension cinématographique de la mise en scène (qu'il est possible de désactiver). Loin d'être un simple artifice cosmétique, ce cadrage resserré amplifie l'immersion et le sentiment de claustrophobie. On se sent instantanément happé par l'histoire et par cette ville côtière poisseuse. Le jeu s'ouvre sur l'arrivée énigmatique du protagoniste, Simon Ordell, s'extirpant des eaux sombres de la mer du Nord sous un ciel de plomb. Le corps supplicié, Simon porte une poche de perfusion étrangement fixée à son épaule, dont le tuyau s'enfonce directement dans sa main. Ce point de départ intriguant pose les bases d'un récit cryptique où la réalité se dérobe constamment.







Côté décor, St. Amelia est une réussite plastique incontestable. Le travail sur les décors restitue une Écosse des années 90 saisissante de vérité avec des façades en crépi écaillé, des pubs lugubres aux arrière-cours abandonnées, des cabines téléphoniques vintage et devantures de commerces locaux fermés pour faillite. L'ombre de la désindustrialisation et du déclin social plane sur cette cité portuaire, conférant à l'horreur une ancrage ancré dans un réalisme social percutant. À mesure que l'on s'enfonce dans les ruelles pavées, la décrépitude urbaine se mêle à une atmosphère poisseuse rappelant les meilleures heures de la littérature lovecraftienne. La brume, dense et oppressante, ne dissimule pas seulement le paysage, elle semble absorber les sons, ne laissant filtrer que des grincements métalliques et des fréquences radio perturbantes.

Une tension crescendo et l'art du renoncement

Là où de nombreuses propositions contemporaines cèdent à la facilité des jump scares aussi intempestifs qu'attendus, Silent Hill: Townfall fait le choix d'une montée en puissance lente et méticuleuse et très vite nous comprenons que la peur ne viendra pas en ouvrant une porte, ou en s'engageant dans une petite rue. L'angoisse s'installe progressivement, distillée par une narration environnementale fine et des documents éparpillés qui lèvent peu à peu le voile sur la tragédie ayant frappé l'île et sur le passé ténébreux de Simon. Le malaise s'infiltre lors de la progression et la découverte des lieux, soutenu par la composition sonore magistrale d'Anthony Scott Burns, qui reprend avec brio l'héritage d'Akira Yamaoka en mêlant nappes de synthétiseurs mélancoliques et cacophonies industrielles.







Fidèle aux préceptes fondateurs du survival horror classique, le titre rappelle très vite au joueur sa fragilité. Des armes rudimentaires sont bien mises à disposition au fil de la progression, comme des planches de bois usées, tuyaux de rouille puis, plus tard, un revolver au barillet désespérément lent à recharger. Cependant, le jeu ne vous encourage absolument pas à vous battre. Les affrontements se montrent lourds, punitifs et visent sciemment à vous faire ressentir l'impuissance du personnage. Face à des créatures boursouflées, dotées de têtes tranchantes ou de seringues purulentes qui vous traquent sans relâche, la fuite reste toujours l'option à privilégier.

Engager le combat contre plusieurs monstres simultanément relève presque systématiquement du suicide, d'autant que le moindre coup de feu tiré retentit à des centaines de mètres à la ronde, attirant toutes les horreurs du quartier. Il convient donc de raser les murs, de s'imposer une démarche feutrée et de tirer parti de l'obscurité pour contourner les monstres. Le titre adopte une vue à la première personne intégrale, un choix audacieux pour la série qui affine la vulnérabilité du joueur en restreignant son champ de vision latéral. L'impossibilité de voir ce qui surgit dans son dos accentue le stress à chaque déplacement dans les couloirs étroits des habitations de St. Amelia.

La mécanique du CRTV, une idée forte mais parfois capricieuse

Pour naviguer dans ce cauchemar, Simon se retrouve rapidement en possession d'un appareil analogique singulier, le CRTV. Hybride atypique entre une mini-télévision portative et un Game Boy rétro, cet outil capture les fréquences hertziennes et remplace le traditionnel grésillement de radio caractéristique de la licence. Dès qu'une présence hostile rôde dans les parages, le moniteur crépite et laisse apparaître, à travers un parasite rougeoiement d'écran, la silhouette isolée des entités environnantes.

Sur le plan conceptuel, le CRTV est une merveille d'intégration thématique. Il renforce l'immersion dans cette époque charnière des années 90 où le son analogique et la basse technologie suscitaient une fascination étrange. Cependant, souris (ou manette) en main, la gestion du CRTV n'est pas toujours intuitive, notamment lorsqu'il s'agit de localiser précisément la position et la distance des monstres. L'absence d'indicateurs visuels clairs sur la profondeur ou l'agencement du décor oblige le joueur à deviner la topographie des lieux uniquement grâce aux silhouettes, ce qui génère une confusion parfois déstabilisante. Si cette incertitude participe indéniablement à la sensation d'insécurité voulue par les développeurs, elle crée également des phases de tâtonnement agaçantes où l'on peine à évaluer si l'ennemi se trouve derrière une cloison ou au bout du couloir.

Heureusement, le gameplay renouvelle intelligemment ses dynamiques en alternant les perspectives narratives. À plusieurs reprises au cours de la quête, le récit vous glisse dans la peau d'autres personnages secondaires. Privés du fameux CRTV, ces protagonistes d'un jour vous obligent à abandonner votre filet de sécurité technologique. L'infiltration s'en trouve alors métamorphosée : il faut se fier exclusivement à ses yeux et à ses oreilles, guetter le clignotement d'un réverbère ou écouter le martèlement de pas clapotants dans les flaques d'eau pour esquiver le danger. Ces basculements de rythme apportent une vraie fraîcheur à la structure du jeu.

Bilan technique, structure et rythme de l'aventure

Sur le plan purement technique, le bilan s'avère tout à fait solide, tout du moins sur notre configuration (voir ci-après). Le titre se montre relativement gourmand en ressources, la faute à un traitement de la brume volumétrique extrêmement poussé, des jeux d'ombres dynamiques exigeants et des textures urbaines d'une grande finesse. On constate ainsi quelques légères chutes de FPS lors des transitions brusques entre les espaces intérieurs saturés de détails et les grands extérieurs balayés par le vent marin. Toutefois, dans l'ensemble, le jeu demeure globalement très fluide et visuellement très joli, offrant des panoramas insulaires d'une beauté vénéneuse et une direction artistique d'une cohérence irréprochable.

Côté durée de vie, comptez environ une quinzaine d'heures pour venir à bout d'une première partie, selon votre propension à explorer les moindres recoins de St. Amelia à la recherche de documents sur le lore ou de clés secondaires. Le jeu alterne habilement entre phases de recherche, résolutions d'énigmes analogiques fort bien pensées et séquences de pure tension. Tout au plus pourra-t-on regretter une certaine linéarité dans le dernier tiers de l'aventure. Le titre a parfois tendance à multiplier les allers-retours fastidieux au sein de zones industrielles moins inspirées visuellement, étirant artificiellement sa conclusion au détriment de l'élan narratif.