Silent Hill: Townfall : Comment obtenir le code du casier de la pharmacie ?

Résolvez le tout premier véritable puzzle de Silent Hill: Townfall grâce à notre guide. Découvrez comment décoder la vidéo mystérieuse de la pharmacie, trouver les affiches et ouvrir le casier pour récupérer l'objet clé indispensable à votre progression.

Le code du casier de la pharmacie constitue le premier véritable défi pour les joueurs dans Silent Hill: Townfall, après quelques heures de jeu. Pour le résoudre, vous devez analyser une étrange vidéo récupérée à l'intérieur du bâtiment. Bien que les images floues et zoomées puissent sembler confuses au premier abord, tous les indices nécessaires se trouvent sur place.

Où trouver la combinaison du casier de la pharmacie ?

Pour faire simple et ne pas perdre de temps, sachez que le code permettant d'ouvrir le casier de la pharmacie est le 6539. Cette combinaison s'obtient en observant une série d'affiches réparties dans le bâtiment. Le signal vidéo diffusé sur votre CRTV montre en réalité une succession de plans rapprochés sur ces affiches, chaque image révélant un chiffre spécifique.

Voici l'ordre de la séquence vidéo et les chiffres associés à chaque affiche :

Affiche Washing my hands (dans les toilettes) : Représente le chiffre 6 (le nombre de doigts).

Représente le chiffre (le nombre de doigts). Affiche Prescription drugs and you (dans le couloir à droite du téléphone) : Représente le chiffre 5 (les cinq étapes).

Représente le chiffre (les cinq étapes). Affiche Blood pressure (près de la fenêtre avant) : Représente le chiffre 3 (inscrit sur l'appareil de tension artérielle).

Représente le chiffre (inscrit sur l'appareil de tension artérielle). Affiche Taking Antibiotics (sur le panneau d'affichage près des casiers) : Représente le chiffre 9 (le nombre de pilules restant dans la plaquette).







Bien que les indices manquent de cohérence directe entre eux, il suffit de suivre l'ordre d'apparition de la cassette vidéo et de relever les chiffres présents sur chaque visuel pour reconstituer le code final.

À quoi sert le contenu du casier ?

Une fois le code 6539 saisi, le casier s'ouvre pour vous livrer l'ordonnance mentionnée sur le répondeur lors de l'ouverture de la porte de la réception de la clinique. Cet élément est crucial pour la suite de l'aventure, car il s'agit de l'un des objets requis pour résoudre le puzzle des trois balances situé dans la même zone.

Vous allez ainsi pouvoir mettre les trois objets sur les balances, et progresser dans l'histoire de Silent Hill: Townfall.