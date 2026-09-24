Durée de vie Silent Hill: Townfall : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2026 à 10h48
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Silent Hill: Townfall, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Silent Hill: Townfall : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall était plutôt attendu par les joueurs, notamment par les fans de la franchise. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se sont plongées ou comptent se plonger dans ce nouvel opus Silent Hill. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Silent Hill: Townfall, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Silent Hill: Townfall

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Silent Hill: Townfall dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout faire et tout voir sur le titre, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, cela va dépendre du mode de difficulté choisi, mais aussi du temps alloué à la résolution des diverses énigmes/puzzles. 

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Combien d'heures pour terminer Silent Hill: Townfall ?

Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation au sujet de la durée de vie de Silent Hill: Townfall. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire l'histoire en prenant son temps et en explorant, ou bien terminer l'aventure à 100 %.

  • Terminer Silent Hill: Townfall en ligne droite → Entre 12 à 15 heures.
  • Terminer Silent Hill: Townfall tout en explorant→ Entre 15 à 20 heures.
  • Terminer Silent Hill: Townfall à 100 % → Plus de 20 heures.

La durée de vie de Silent Hill: Townfall est, ainsi, plutôt correcte. Soulignons, d'ailleurs, que cet opus Silent Hill propose diverses fins et possède également le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus, afin que les joueurs et les joueuses puissent accéder aux autres dénouements tout en conservant certains éléments préalablement obtenus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill: Townfall est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard34,19 € au lieu de 50 €, soit 32 % de réduction.
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  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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