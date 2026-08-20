Silent Hill: Townfall partage une longue séquence de gameplay, frissons garantis
le 20 août 2026 à 11h36
Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall revient sur le devant de la scène vidéoludique, avant son lancement. Screen Burn Interactive et Konami ont, effectivement, partagé une nouvelle vidéo de gameplay de Silent Hill: Townfall, qui se montre déjà très terrifiant.
Silent Hill: Townfall s'offre du gameplay
Pour préparer les joueurs à la sortie prochaine de Silent Hill: Townfall, Konami et Screen Burn Interactive ont décidé d'offrir un bel aperçu du titre, à travers une nouvelle vidéo de gameplay, dont la durée avoisine les 19 minutes. C'est ainsi, l'occasion pour la communauté de voir un peu plus en détails l'île de St. Amelia, sur laquelle se rend Simon Ordell (le protagoniste) pour « tout arranger ».
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Cette nouvelle vidéo de gameplay de Silent Hill: Townfall montre, dès lors, des séquences d'exploration, durant lesquelles le CRTV, une télévision portative, sera très utile. Évidemment, Screen Burn Interactive n'en oublie pas de dévoiler les dangers qui se dresseront sur le chemin de Simon Ordell, en présentant notamment quelques ennemis des plus effrayants. C'est, en tout cas, une aventure bien terrifiante et angoissante qui semble attendre les joueurs et les joueuses qui se plongeront dans Silent Hill: Townfall.
Get a closer look at SILENT HILL: Townfall gameplay footage from the island town of St. Amelia.— Silent Hill Official (@SilentHill) August 20, 2026
Explore the town, uncover clues, and get a taste of the mystery, atmosphere, and gameplay awaiting you.https://t.co/N15IAkqjZD#SILENTHILL #Townfall pic.twitter.com/k5g1oGLcvd
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