Silent Hill: Townfall partage une longue séquence de gameplay, frissons garantis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2026 à 11h36
Silent Hill: Townfall a, récemment, eu le droit à un aperçu prolongé grâce à une nouvelle vidéo de gameplay.
Silent Hill: Townfall partage une longue séquence de gameplay, frissons garantis

Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall revient sur le devant de la scène vidéoludique, avant son lancement. Screen Burn Interactive et Konami ont, effectivement, partagé une nouvelle vidéo de gameplay de Silent Hill: Townfall, qui se montre déjà très terrifiant.

Silent Hill: Townfall s'offre du gameplay

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Pour préparer les joueurs à la sortie prochaine de Silent Hill: Townfall, Konami et Screen Burn Interactive ont décidé d'offrir un bel aperçu du titre, à travers une nouvelle vidéo de gameplay, dont la durée avoisine les 19 minutes. C'est ainsi, l'occasion pour la communauté de voir un peu plus en détails l'île de St. Amelia, sur laquelle se rend Simon Ordell (le protagoniste) pour « tout arranger ».

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Cette nouvelle vidéo de gameplay de Silent Hill: Townfall montre, dès lors, des séquences d'exploration, durant lesquelles le CRTV, une télévision portative, sera très utile. Évidemment, Screen Burn Interactive n'en oublie pas de dévoiler les dangers qui se dresseront sur le chemin de Simon Ordell, en présentant notamment quelques ennemis des plus effrayants. C'est, en tout cas, une aventure bien terrifiante et angoissante qui semble attendre les joueurs et les joueuses qui se plongeront dans Silent Hill: Townfall.

Rappelons, pour conclure, que Silent Hill: Townfall doit sortir le 24 septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC. Et si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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