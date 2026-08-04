Les développeurs de Silent Hill Townfall ont détruit de vraies télévisions pour améliorer l'immersion

Pour rendre l'ambiance de Silent Hill: Townfall parfaitement authentique, le studio Screen Burn n'a pas fait les choses à moitié. Les développeurs sont allés jusqu'à maltraiter de véritables téléviseurs cathodiques pour créer des effets visuels uniques, promettant une immersion totale dans l'horreur des années 90.

L'horreur psychologique s'apprête à faire un retour remarqué sur nos machines. Alors que le mois de septembre s'annonce particulièrement chargé en sorties majeures dans l'industrie vidéoludique, le studio Screen Burn et l'éditeur Konami redoublent d'efforts pour que Silent Hill: Townfall marque durablement les esprits des joueurs, et ne sorte pas fanny de cette période. L'une des clés de cette immersion cauchemardesque repose sur une attention quasi maladive aux détails, notamment à travers un objet central et incontournable de l'aventure : la télévision cathodique portable, communément appelée CRTV.

Une authenticité visuelle poussée à l'extrême

Dans cette nouvelle itération qui nous plonge directement au cœur de l'année 1996, le protagoniste Simon Ordell utilise ce petit écran capricieux non seulement pour s'orienter dans des environnements hostiles, mais aussi pour créer des diversions vitales face aux ennemis qui le traquent. Pour capturer l'essence véritable de ces écrans bombés d'une autre époque, l'équipe de développement a catégoriquement refusé de se contenter de simples filtres numériques superposés à l'image.

Le réalisateur et scénariste du projet, Jon McKellan, a récemment confié aux journalistes d'Eurogamer les méthodes pour le moins peu orthodoxes employées par son équipe technique. Au lieu de simuler artificiellement les distorsions visuelles, ils ont littéralement torturé du matériel d'époque pour obtenir un rendu parfait.

Nous prenions des séquences de jeu et des cinématiques pour les faire passer par du vieux matériel, d'anciennes télévisions, des télévisions de poche, afin de créer quelque chose de véritablement authentique. Nous abîmions les câbles, nous approchions des aimants, puis nous réintégrions ces images dans le jeu. De cette façon, cet outil central n'a pas seulement l'air authentique, il l'est réellement.











Un choix narratif audacieux qui divise

Les puristes et fans de la première heure de la franchise pourraient légitimement se demander pourquoi Simon Ordell ne dispose pas d'une simple carte en papier, comme c'est la grande tradition dans la saga depuis ses débuts.

Selon les créateurs, conserver un système de cartographie classique aurait donné une tonalité radicalement différente à l'histoire qu'ils souhaitent raconter. La CRTV n'est donc pas qu'un simple gadget de gameplay pensé pour l'exploration, elle joue un rôle fondamental dans la narration globale et renforce l'atmosphère poisseuse du titre.

Cette dimension narrative complexe s'étend logiquement jusqu'aux différentes conclusions de l'aventure horrifique. Jon McKellan, étroitement accompagné du producteur Motoi Okamoto, a confirmé que le jeu proposera un total de cinq fins différentes pour récompenser les joueurs. Parmi elles, deux conclusions secrètes seront exclusivement réservées aux courageux qui oseront s'aventurer dans le mode Nouvelle Partie Plus.

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Fidèle à l'ADN psychologique de la série culte, le dénouement final de votre histoire personnelle sera intimement lié à votre façon d'appréhender les dangers. Le niveau d'agressivité dont vous ferez preuve lors des affrontements ou votre propension à fouiller minutieusement les moindres recoins de la ville de St. Amelia influenceront directement le destin tragique ou salvateur de Simon.

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Silent Hill Townfall sera officiellement disponible le 24 septembre prochain sur PlayStation 5 et PC, promettant de bousculer massivement les attentes classiques des amateurs du genre. Et si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :