Silent Hill: Townfall égalera le remake du deuxième opus d'après ce producteur de Konami

Disponible dans quelques jours à peine, Silent Hill: Townfall proposera une aventure très différente au cœur des années 90. Mais pour l'un des vétérans de Konami, ce spin-off connaîtra le même succès que ses aînés, voire plus encore.

Dans la lignée de Silent Hill f, Silent Hill: Townfall propose une nouvelle histoire bien loin de la petite ville éponyme brumeuse du Maine. Le nouveau spin-off de la saga emmène les joueurs sur l'île de St. Amelia, dans l'Écosse des années 90. Avec ce nouveau jeu, Konami continue le renouvellement de la franchise entre deux remakes de la saga culte.

Mais pour Motoi Okamoto (producteur senior chez Konami), Silent Hill: Townfall sera un succès. D'ailleurs, il est même persuadé que ce dernier pourrait bien détrôner Silent Hill 2 Remake en tant que « chef-d'œuvre » de la franchise.

Silent Hill: Townfall, le futur chef-d'œuvre de la saga horrifique de Konami ?

C'est ce qu'il a récemment déclaré dans le cadre d'une interview avec le magazine Famitsu lors de la gamescom 2026. L'une des questions portait sur l'accueil que les joueurs avaient réservé aux précédents jeux de la saga.

Il revient brièvement sur Silent Hill f et Silent Hill 2 Remake, précisant que ces deux jeux avaient reçu « des éloges considérables et ont obtenu d'excellentes notes sur Metacritic ». Puis il revient à Silent Hill: Townfall et partage son enthousiasme vis-à-vis du projet, déclarant que ce dernier recevra certainement le même traitement que ses aînés.

Je suis convaincu que Silent Hill: Townfall connaîtra un succès tout aussi retentissant [...] J'ai bon espoir qu'il devienne le chef-d'œuvre [de ce renouveau], et mes attentes sont donc extrêmement élevées.

Une approche innovante qui semble avoir séduit celles et ceux qui ont testé la démo

Rappelons que Silent Hill: Townfall tranche avec les autres jeux de la saga en proposant un gameplay en vue à la première personne, une première dans l'histoire de Silent Hill. Mais au vu des images partagées, certains craignent que le jeu ne manque d'intensité ou d'angoisse psychologique.

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Motoi Okomoto a donc tenu à rassurer les joueurs en précisant que « Pour l'instant, l'expérience peut sembler un peu en retrait aux yeux de certains, mais au vu des réactions de ceux qui ont testé la démo, nous pensons que le jeu sera très bien accueilli. »

Il ne faudra pas patienter très longtemps pour le découvrir. Silent Hill: Townfall sera disponible dès le 24 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.