Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall, développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami, est un jeu d'horreur, qui doit débarquer sur plusieurs plateformes. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose diverses questions à son sujet. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question.

Silent Hill: Townfall est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. En ce qui concerne ce nouvel opus Silent Hill, sachez que la réponse à cette question est négative : Silent Hill: Townfall ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information a été révélée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.











De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Silent Hill: Townfall est une expérience 100 % solo. Sur le titre de Screen Burn, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Simon Ordell. Ce dernier se rend sur l'île de St. Amelia, dans l'objectif de « tout arranger ». Cependant, le lieu, qui est recouvert d'un épais brouillard, regorge de dangers. Soulignons, par ailleurs, que Silent Hill: Townfall se joue en vue subjective et son histoire se déroule dans « les paysages froids et isolés de l'Écosse en 1996 ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill: Townfall doit débarquer le 24 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, avec des réductions :