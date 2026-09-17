Silent Hill: Townfall est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 17h33
Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Silent Hill: Townfall est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall, développé par Screen Burn Interactive et édité par Konami, est un jeu d'horreur, qui doit débarquer sur plusieurs plateformes. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose diverses questions à son sujet. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question.

Silent Hill: Townfall est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. En ce qui concerne ce nouvel opus Silent Hill, sachez que la réponse à cette question est négative : Silent Hill: Townfall ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information a été révélée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Silent Hill: Townfall est une expérience 100 % solo. Sur le titre de Screen Burn, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Simon Ordell. Ce dernier se rend sur l'île de St. Amelia, dans l'objectif de « tout arranger ». Cependant, le lieu, qui est recouvert d'un épais brouillard, regorge de dangers. Soulignons, par ailleurs, que Silent Hill: Townfall se joue en vue subjective et son histoire se déroule dans « les paysages froids et isolés de l'Écosse en 1996 ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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S'il compte bien vous faire frissonner lors de vos longues soirées d'automne, Silent Hill: Townfall a choisi de nous faire remonter le temps jusque dans les années 90 et cela n'est pas lié à la nostalgie du siècle dernier.

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