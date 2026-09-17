Silent Hill: Townfall sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall va bénéficier d'un portage sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2. Voici des éléments de réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, Silent Hill: Townfall doit débarquer, à la fin du mois de septembre 2026, sur PS5 ainsi que sur PC. D'ailleurs, en ce qui concerne les plateformes de jeu visées, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent et se demandent, ainsi, si Silent Hill: Townfall va arriver sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.

Silent Hill: Townfall sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À travers les dernières communications officielles, Screen Burn Interactive et Konami ont bien spécifié que Silent Hill: Townfall sort le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC. La Xbox Series et la Nintendo Switch 2 ne sont pas mentionnées.

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Dans le trailer de gameplay, et plus précisément à la fin, il est indiqué que Silent Hill: Townfall ne sortira pas sur d'autres plateformes de jeu avant 6 mois, et ce, après son lancement (à minima). Cela signifie que le titre pourrait potentiellement arriver sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2, à compter du 24 mars 2027, voire plus tard. Néanmoins, remarquons tout de même que Screen Burn Interactive et Konami n'ont pas parlé de versions Xbox Series et Switch 2 pour Silent Hill: Townfall. De ce fait, à l'heure actuelle, il n'est absolument pas certain que ce nouvel opus Silent Hill se dotera de tels portages. Affaire à suivre, donc...











Évidemment, si le studio de développement et l'éditeur en charge de Silent Hill: Townfall font une annonce concernant son arrivée sur Xbox Series ou bien Nintendo Switch 2, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

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Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall se rendra disponible le 24 septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, avec des réductions :