Silent Hill: Townfall sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 15h49
Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill: Townfall va bénéficier d'un portage sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2. Voici des éléments de réponse.
Silent Hill: Townfall sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Comme vous le savez probablement déjà, Silent Hill: Townfall doit débarquer, à la fin du mois de septembre 2026, sur PS5 ainsi que sur PC. D'ailleurs, en ce qui concerne les plateformes de jeu visées, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent et se demandent, ainsi, si Silent Hill: Townfall va arriver sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.

Silent Hill: Townfall sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À travers les dernières communications officielles, Screen Burn Interactive et Konami ont bien spécifié que Silent Hill: Townfall sort le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC. La Xbox Series et la Nintendo Switch 2 ne sont pas mentionnées.

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Évidemment, si le studio de développement et l'éditeur en charge de Silent Hill: Townfall font une annonce concernant son arrivée sur Xbox Series ou bien Nintendo Switch 2, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

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Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall se rendra disponible le 24 septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, avec des réductions :

  • PC
    • Édition Standard34,49 € au lieu de 50 €, soit 31 % de réduction.
    • Édition Deluxe39,99 € au lieu de 60 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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