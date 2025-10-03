Silent Hill 3 Remake : Une date de sortie déjà évoquée pour le projet ?

Déjà derrière Silent Hill 2 Remake, Bloober Team cacherait dans ses locaux le développement du remake du 3e opus de la saga. D'ailleurs, une rumeur donne déjà une date de lancement pour ce projet encore non officialisé.
Silent Hill 2 Remake
a conquis aussi bien les passionnés de la première heure que les amateurs d'horreur. Le succès a été tel pour ce remake que Bloober Team (le studio responsable du projet) a reçu le feu vert de Konami pour donner vie au remake du premier jeu de la franchise. Cependant, d'autres projets en lien avec la licence Silent Hill seraient actuellement en cours de développement dans ces locaux.
Silent Hill 3 Remake déjà en développement, avec une date de sortie assez lointaine ?
L'une des rumeurs les plus tenaces concernant ces mystérieux projets concernerait la suite de Silent Hill 2 Remake. La page Facebook française Biohazardultimate affirme que Silent Hill 3 Remake est déjà en préparation
et qu'il aurait même une fenêtre de sortie. La publication en date du 1er octobre 2025
évoque un lancement dans le courant de l'année 2028
, soit potentiellement un an après les potentiels débuts du remake du premier jeu.
Cependant, il ne s'agit là que de rumeurs. Rien n'est officialisé ou confirmé sans une déclaration de la part de Bloober Team ou de Konami. D'ailleurs, la publication précise qu'en plus de Silent Hill 3 Remake et du remake du premier jeu, les équipes travailleraient sur une histoire parallèle à Cronos: The New Dawn, sur deux nouvelles IP encore non annoncées et sur un nouveau jeu qui s'inspirerait de Resident Evil
.
De nombreux projets confirmés par Bloober Team, mais sans plus de précisions
S'il est encore trop tôt pour se prononcer sur ces rumeurs, le média polonais Stockwatch
a obtenu des informations concrètes. Plusieurs de ses journalistes ont récemment assisté à une conférence téléphonique pendant laquelle ils ont interrogé les développeurs de Bloober Team sur leurs projets en cours.
Or, ces derniers ont fait une déclaration surprenante, évoquant « deux équipes de production propriétaires, l'une travaillant sur le projet Silent Hill 1, et l'autre a commencé à travailler sur le prochain projet. Cinq projets sont actuellement en cours de développement au sein de la seconde équipe.
». Mais pour en savoir plus, il va falloir être patient…
commentaire (1)
Mouais, le 2 était bien, attendons peut-être de voir la reception du premier avant de s'étaler sur un nouveau remake. Ou essayer un tout nouveau jeu, comme F qui est sympa, pourquoi toujours vouloir faire des remakes