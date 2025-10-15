PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2025 à 17h39
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'octobre 2025.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2025
Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.

D'ailleurs, sachez que PlayStation a, récemment, annoncé les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium en octobre 2025.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium d'octobre 2025

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Au cours du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou au PS Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder, voici les jeux qui arrivent dans les catalogues PS Plus Extra, le 21 octobre 2025 : 

Jeu
 Plateforme(s) Abonnement
Silent Hill 2 (Remake) PS5 Extra et Premium
 Until Dawn (version 2024) PS5  Extra et Premium 
 As Dusk Falls PS4 et PS5  Extra et Premium 
 V Rising  PS5 Extra et Premium 
 Yakuza: Like a Dragon PS4 et PS5 Extra et Premium
 Poppy Playtime: Chapter 1 PS4 et PS5 Extra et Premium
Wizard with a Gun PS5 Extra et Premium
 Tekken 3 PS4 et PS5  Premium 

Miniature vidéo

Rappelons, d'ailleurs, que les jeux offerts aux abonnés PS Plus pour ce mois d'octobre 2025, qui sont plutôt bons, sont encore disponibles. Nous vous dévoilons la liste complète dans un article dédié.

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Les abonnements PlayStation Plus 

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En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 15/10/2025 à 18:19

belle liste ça va faire plaisir à mon pote rob qui a récemment décidé de passer sur PS5 tout en prenant le PS+