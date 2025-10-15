PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2025

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'octobre 2025.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium d'octobre 2025

Jeu Plateforme(s) Abonnement Silent Hill 2 (Remake) PS5 Extra et Premium Until Dawn (version 2024) PS5 Extra et Premium As Dusk Falls PS4 et PS5 Extra et Premium V Rising PS5 Extra et Premium Yakuza: Like a Dragon PS4 et PS5 Extra et Premium Poppy Playtime: Chapter 1 PS4 et PS5 Extra et Premium Wizard with a Gun PS5 Extra et Premium Tekken 3 PS4 et PS5 Premium

Les abonnements PlayStation Plus

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.D'ailleurs, sachez queAu cours du mois d', les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auou auvont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder,Rappelons, d'ailleurs, que les jeux offerts aux abonnés PS Plus pour ce mois d'octobre 2025, qui sont plutôt bons, sont encore disponibles. Nous vous dévoilons la liste complète dans un article dédié.En souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».