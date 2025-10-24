PS Store : Faites vous peur à petit prix avec la promotion « Halloween »

Le PlayStation Store se met aux couleurs d'Halloween avec une toute nouvelle promotion, en lien avec cette fête et proposant de très belles réductions.
Il y a très peu de temps, le PS Store, ou PlayStation Store, a accueilli une toute nouvelle promotion, soit « Halloween ». Celle-ci, qui propose ainsi des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants horrifiques, permet à la communauté d'étoffer sa bibliothèque vidéoludique et de célébrer Halloween sur des jeux d'horreur, tout en faisant des économies. La promotion « Halloween » du PS Store se termine le 6 novembre 2025, soit en même temps que celle dite « La Planète des Réductions ».
La promotion « Halloween » du PS Store est arrivée (jusqu'au début novembre 2025)
Comme toujours, dans ce qui suit, vous retrouverez une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion « Halloween » du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console (PS4 ou PS5).
Resident Evil 4 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Days Gone Remastered (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.
Incryption (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe (PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Metro Exodus (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.
Layers of Fear (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
DREDGE (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.
Cronos: The New Dawn (PS5) → 50,99 € au lieu de 59,99 €.
Death's Door (PS4 et PS5) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
Pentiment (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
MediEvil Édition Deluxe numérique (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Prey (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
Resident Evil (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
Hunt: Showdown 1896 Starter Edition (PS5) → 17,99 € au lieu de 39,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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