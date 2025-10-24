PS Store : Faites vous peur à petit prix avec la promotion « Halloween »

Le PlayStation Store se met aux couleurs d'Halloween avec une toute nouvelle promotion, en lien avec cette fête et proposant de très belles réductions.

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La promotion « Halloween » du PS Store est arrivée (jusqu'au début novembre 2025)

Resident Evil 4 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Days Gone Remastered (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €. Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €. Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €. Incryption (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe (PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Metro Exodus (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €. Layers of Fear (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. DREDGE (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.

(PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €. Cronos: The New Dawn (PS5) → 50,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 50,99 € au lieu de 59,99 €. Death's Door (PS4 et PS5) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. Pentiment (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. MediEvil Édition Deluxe numérique (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Prey (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Resident Evil (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. Hunt: Showdown 1896 Starter Edition (PS5) → 17,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps,, ou, a accueilli. Celle-ci, qui propose ainsi des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants horrifiques, permet à la communauté d'étoffer sa bibliothèque vidéoludique et de célébrer Halloween sur des jeux d'horreur, tout en faisant des économies.se termine le 6 novembre 2025, soit en même temps que celle dite « La Planète des Réductions ».Comme toujours, dans ce qui suit, vous retrouverez une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console (PS4 ou PS5).Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :