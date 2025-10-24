PS Store : Faites vous peur à petit prix avec la promotion « Halloween »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2025 à 16h32
Le PlayStation Store se met aux couleurs d'Halloween avec une toute nouvelle promotion, en lien avec cette fête et proposant de très belles réductions.
PS Store : Faites vous peur à petit prix avec la promotion « Halloween »
Il y a très peu de temps, le PS Store, ou PlayStation Store, a accueilli une toute nouvelle promotion, soit « Halloween ». Celle-ci, qui propose ainsi des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants horrifiques, permet à la communauté d'étoffer sa bibliothèque vidéoludique et de célébrer Halloween sur des jeux d'horreur, tout en faisant des économies. La promotion « Halloween » du PS Store se termine le 6 novembre 2025, soit en même temps que celle dite « La Planète des Réductions ».

À lire également

PS Store : De nouvelles et belles promotions sur de nombreux jeux sont disponibles

PS Store : De nouvelles et belles promotions sur de nombreux jeux sont disponibles

La promotion « Halloween » du PS Store est arrivée (jusqu'au début novembre 2025)

silent-hill-2-remake-visuel-personnage
Comme toujours, dans ce qui suit, vous retrouverez une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion « Halloween » du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console (PS4 ou PS5).
  • Resident Evil 4 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Days Gone Remastered (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
  • Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.
  • Incryption (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe (PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Metro Exodus (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Layers of Fear (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • DREDGE (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
  • The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.
  • Cronos: The New Dawn (PS5) → 50,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Death's Door (PS4 et PS5) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Pentiment (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
  • MediEvil Édition Deluxe numérique (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Prey (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Resident Evil (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Hunt: Showdown 1896 Starter Edition (PS5) → 17,99 € au lieu de 39,99 €.
Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2
Silent Hill 2 Remake 03 février 2026

Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2

À l'approche du 14 février, les rumeurs et les hypothèses se multiplient concernant le projet teasé par les créateurs de Silent Hill 2 Remake. Un nom revient régulièrement en ligne, mais il semble qu'il devra encore attendre sagement son tour…
Bloober Team (Silent Hill 2) nous réserve une surprise pour la Saint Valentin
Silent Hill 2 Remake 29 janvier 2026

Bloober Team (Silent Hill 2) nous réserve une surprise pour la Saint Valentin

Si la fête des amoureux est souvent synonyme de bouquet de roses et de dîners aux chandelles, les créateurs de Silent Hill 2 Remake comptent profiter de cette date pour dévoiler leur nouveau projet horrifique.
Silent Hill 2 : Une version Xbox Series en vue ? Cet indice semble l'indiquer
Silent Hill 2 Remake 21 novembre 2025

Silent Hill 2 : Une version Xbox Series en vue ? Cet indice semble l'indiquer

Silent Hill 2 Remake pourrait bien s'offrir un portage sur Xbox Series, selon cet indice récemment découvert.

commentaire (0)