Silent Hill 2 : Un DLC en préparation et officialisé prochainement ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 juin 2025 à 16h15
L'insider Dusk Golem a piqué la curiosité des amateurs de Silent Hill 2. D'après ses sources, un DLC serait actuellement en cours de développement et il permettrait de (re)découvrir une histoire emblématique.
Silent Hill 2 : Un DLC en préparation et officialisé prochainement ?
Pour les amateurs d'horreur, Silent Hill f est actuellement le projet qui retient le plus l'attention de la communauté. Cependant, Silent Hill 2 Remake pourrait encore avoir quelques histoires terrifiantes à partager avec sa communauté. C'est en tout cas ce que suggère l'une des récentes publications de Dusk Golem, un insider spécialisé dans les rumeurs sur les jeux d'horreur.

Une histoire annexe de Silent Hill 2 bientôt dévoilée au public ?

Ces derniers jours, Dusk Golem a partagé de nombreuses informations au sujet de la saga Resident Evil, notamment sur l'annonce du très surveillé 9e opus de la saga lors du Summer Game Fest 2025. Néanmoins, il sous-entend que Konami serait sur le point de faire une annonce concernant Silent Hill 2. Ses informateurs ont rapporté que Bloober Team travaillerait sur un DLC centré sur l'intrigue de « Born from a Wish ». Selon lui, l'annonce officielle serait imminente et une sortie pourrait être envisagée dans le courant de l'automne 2025.


Précisons que si cette rumeur est confirmée, ce ne serait pas une surprise. En effet, quand le titre a été réédité, l'extension Born from a Wish était intégrée au titre de base. Cependant, elle n'était pas disponible au lancement du remake de 2024. Cette injustice serait donc sur le point d'être corrigée. Mais Dusk Golem va plus loin en ajoutant une autre information. Selon ses sources, Silent Hill 2 Remake pourrait prochainement être ajouté au catalogue d'une nouvelle console. 

Silent Hill 2 prochainement proposé sur les consoles Xbox ?

À sa sortie en octobre 2024, Silent Hill 2 Remake était uniquement disponible sur PlayStation 5 et sur PC. Mais l'insider souffle qu'une version destinée aux consoles Xbox Series serait actuellement en cours de développement dans les locaux de Bloober Team.

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Cependant, rien ne permet de confirmer l'existence de ce projet ainsi que sa potentielle date de lancement sur les consoles de Microsoft. Dans les deux cas, il est recommandé de surveiller les annonces du Summer Game Fest 2025, car de bonnes surprises seront peut-être annoncées.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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