Resident Evil 9 : Une annonce officielle prévue lors du Summer Game Fest ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 juin 2025 à 15h16
Alors que les rumeurs à son sujet se sont multipliées ces dernières semaines, un célèbre leaker affirme que le Summer Game Fest mettra bien à l'honneur Resident Evil 9.
Resident Evil 9 : Une annonce officielle prévue lors du Summer Game Fest ?
Depuis le début de l'année 2025, Resident Evil 9 n'a pas cessé de captiver les plus curieux et d'être au centre de nombreuses rumeurs. Certaines prédisent sa date de lancement tandis que d'autres repèrent des indices dans des vidéos de remerciement publiées par Capcom.

Mais l'une des hypothèses qui capte le plus l'attention du public a été partagée le 27 mai dernier. Dans celle-ci, un insider évoquait dans une vidéo la possibilité de voir Resident Evil 9 être officiellement présenté au public lors du Summer Game Fest. À quelques jours de la conférence la plus attendue de l'été, un autre insider ajoute une précision qui devrait enchanter la communauté. 

Révélation imminente pour Resident Evil 9 ?

Dusk Golem, un leaker réputé pour la fiabilité de ses sources, avait déjà répondu à une question sur ce sujet le 22 mai dernier. Sur X/Twitter, il expliquait que l'un de ses informateurs avait partagé sur les réseaux sociaux « de vraies informations » au milieu des très nombreuses spéculations sur le contenu du titre. Aujourd'hui, il semble apporter une précision qui confirme la théorie de la présentation lors du Summer Game Fest. 


Un utilisateur lui a demandé sur X/Twitter son avis sur cette rumeur. Or, Dusk Golem a répondu qu'il était « à 95% sûr que Resident Evil 9 sera dévoilé au Summer Game Fest 2025 ». Toutefois, il précise que personne ne lui a communiqué directement cette information. Il n'est donc pas certain à 100 %, mais il sous-entend que les probabilités de voir Resident Evil 9 lors de la conférence du 6 juin prochain sont très élevées.

Une présentation quasi-certaine qui pourrait confirmer ou démentir les rumeurs

Dusk Golem reste tout de même vigilant avec ses déclarations, rappelant au public qu'il s'agit de rumeurs. Il faudra donc surveiller attentivement les annonces lors du Summer Game Fest et guetter l'un des fameux « World Premiere » suivi du logo de Capcom.

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D'ailleurs, si la présentation officielle de Resident Evil 9 a bien lieu lors de la cérémonie, elle permettra aux fidèles de la première heure de confirmer ou non les hypothèses déjà partagées, comme le retour de Leon S Kennedy et de Jill Valentine en tant que personnages principaux. Réponse dans quelques jours !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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