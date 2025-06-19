Silent Hill 2 : L'adaptation sur grand écran a une date de sortie, mais elle ne va pas plaire

Return to Silent Hill, l'adaptation cinématographique de Silent Hill 2 Remake donne enfin de ses nouvelles, pour la plus grande joie des amateurs d'horreur.
Le 13 juin 2025, les admirateurs de la saga Silent Hill apprenaient que le premier jeu de la franchise allait avoir droit à son remake
par Bloober Team, déjà derrière Silent Hill 2 Remake
. Mais il n'y a pas que sur nos consoles que la saga horrifique de Konami donne des nouvelles.
Silent Hill 2 arrive bientôt dans les salles, mais pas en 2025
En effet, les cinéphiles savent que Silent Hill a eu droit à son propre film en 2006, réalisé par Christopher Gans. Depuis plusieurs années, les admirateurs de la franchise savent qu'une suite par le même réalisateur est en préparation. Celle-ci racontera d'ailleurs les événements du deuxième jeu. Mais cette version sur grand écran de Silent Hill 2 Remake, baptisée Return to Silent Hill
, n'avait donné que peu de nouvelles depuis 2023, date à laquelle le tournage avait commencé.
Le 18 juin 2025, le magazine Deadline
révélait les dates de sorties de plusieurs films d'horreur très attendus par les amateurs du genre, dont Return to Silent Hill. Mais les lecteurs ont eu une mauvaise surprise en découvrant que les producteurs avaient décidé de décaler la sortie du film au 23 janvier 2026 aux États-Unis.
En France, la date précise n'a pas encore été partagée, mais elle devrait être très proche de celle-ci.
Retour au cinéma pour Silent Hill presque 20 ans après le premier opus
À l'origine, la sortie de Return to Silent Hill était prévue pour 2025. De nombreux amateurs d'horreur sont donc déçus de ne pas pouvoir découvrir le film pour Halloween, une période propice à ce genre d'histoire
. Néanmoins, l'attente sera de courte durée une fois la fête des monstres et des citrouilles passée. D'ailleurs, le choix de cette date peut aussi être volontaire afin de célébrer de manière subtile le 20e anniversaire de la sortie du premier film au cinéma.
En attendant, vous pouvez réviser vos classiques en (re)découvrant Silent Hill 2 Remake ou vous faire une frayeur en septembre 2025 à la sortie de Silent Hill f
, une aventure inédite et horrifique dans le Japon des années 1960.
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