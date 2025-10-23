PS Store : De nouvelles et belles promotions sur de nombreux jeux sont disponibles

Le PlayStation Store s'est offert, il y a très peu de temps, une toute nouvelle promotion, soit « La Planète des réductions », avec des jeux à prix cassés.

La promotion « La Planète des Réductions » du PS Store est là (jusqu'au début novembre 2025)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition (PS5) → 51,99 € au lieu de 64,99 €.

(PS5) → 51,99 € au lieu de 64,99 €. Stellar Blade Édition complète (PS5) → 79,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 79,99 € au lieu de 99,99 €. No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Hell Let Loose (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Horizon Forbidden West (PS4 et PS5) → 39,59 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,59 € au lieu de 59,99 €. Fallout 4: Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Outlaws Édition Gold (PS5) → 59,99 € au lieu de 199,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 199,99 €. Overcooked! 2 (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.

(PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €. Persona 5 Royal (PS5) → 20,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 20,99 € au lieu de 59,99 €. Dead Space Édition Digitale Deluxe (PS5) → 17,99 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 89,99 €. Frostpunk 2 (PS5) → 38,24 € au lieu de 44,99 €.

(PS5) → 38,24 € au lieu de 44,99 €. Fallout 76 (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €. Control Ultimate Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 39,99 €. Octopath Traveler (PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €. Sonic Frontiers (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €. The Alters Deluxe Edition (PS5) → 41,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 41,99 € au lieu de 49,99 €. Forspoken (PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €. Life is Strange: True Colors (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €. INSIDE (PS4) → 1,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 1,99 € au lieu de 19,99 €. Sherlock Holmes The Awakened (PS4 et PS5) → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,(aussi dit « PS Store ») s'est doté d'. Cette nouvelle promotion, qui propose ainsi des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants, permet aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque de jeux tout en faisant des économies. Soulignons le fait quese termine le 6 novembre 2025.Comme toujours, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :