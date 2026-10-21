PS Store : Des réductions importantes sur une multitude de jeux grâce à la promotion La planète des offres

Récemment, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit La planète des offres. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons, à ce propos, que la promotion La planète des offres du PS Store se termine le 5 novembre 2026.
La promotion La planète des offres du PS Store (jusque début novembre 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion La planète des offres du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
- Resident Evil Requiem (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.
- REANIMAL (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
- Resonance: A Plague Tale Legacy (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
- Resident Evil 4 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Days Gone Remastered (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Riders Republic (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Little Nightmares 3 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
- A Plague Tale: Requiem (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
- Cronos: The New Dawn (PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
- Rematch Elite Edition (PS5) → 17,99 € au lieu de 44,99 €.
- Moss : La relique oubliée (PS5) → 15,19 € au lieu de 18,99 €.
- Silent Hill f Deluxe Edition (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
- Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
- Metro Exodus Gold Edition (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Texas Chain Saw Massacre (PS4 et PS5) → 3,74 € au lieu de 14,99 €.
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