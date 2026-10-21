PS Store : Des réductions importantes sur une multitude de jeux grâce à la promotion La planète des offres

Le PlayStation Store s'est doté, il y a peu de temps, de la promotion La planète des offres, qui propose de belles réductions sur de nombreux titres.

Récemment, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit La planète des offres. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons, à ce propos, que la promotion La planète des offres du PS Store se termine le 5 novembre 2026.

La promotion La planète des offres du PS Store (jusque début novembre 2026)

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion La planète des offres du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.