Tomb Raider : La série d'Amazon compte bien « réinventer la franchise »

Story Kitchen, société de production travaillant actuellement sur la série Tomb Raider, vient de faire quelques révélations surprenantes sur cette dernière.
Cela fait plus d'un an que la série live action Tomb Raider
a été annoncée, mais celle-ci reste encore très discrète. Si nous savons désormais qui incarnera Lara Croft dans cette nouvelle adaptation, nous ignorons encore le scénario de cette nouvelle intrigue et s'il suivra l'un des jeux déjà disponibles.
Mais la société de production en charge de l'adaptation vient de partager quelques éléments de réponse.
La série Tomb Raider prendra place dans l'univers narratif des jeux vidéo de la franchise
Sur son site officiel
, la société Story Kitchen révèle que la série Tomb Raider ne proposera pas une histoire originale. Mais plus étonnant encore, il est précisé que cette nouvelle adaptation « va réinventer la franchise à grande échelle, en interconnectant une nouvelle série télévisée en prises de vues réelles et des jeux vidéo au sein d'un univers narratif unifié
».
Concrètement, cela signifie que la trame de cette épopée de Lara Croft sera en lien avec ses précédentes aventures vidéoludiques.
Néanmoins, il n'est pas encore précisé si l'histoire de la série d'Amazon Prime Video sera rattachée à la trilogie originelle sortie sur PlayStation ou à la deuxième trilogie imaginée par Crystal Dynamics. Rappelons que celle-ci fait office de reboot et qu'elle est constituée des jeux Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider
.
Beaucoup de questions encore en suspens, notamment un éventuel lien avec le nouveau jeu de la saga
Si cela peut rassurer les fidèles de la première heure, une question est désormais sur toutes les lèvres : comment la série va-t-elle réinventer la franchise ? Aura-t-elle un lien avec le nouvel opus développé par Crystal Dynamics ?
À l'heure actuelle, il est impossible de le savoir. D'autant qu'aucune date de sortie ni aucune bande-annonce n'ont encore été dévoilées
car la série est toujours en cours de production. Les aventuriers vont devoir faire preuve de beaucoup de patience avant de voir ce que cette nouvelle épopée de Lara Croft leur réserve.
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