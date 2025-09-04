Tomb Raider : L'actrice qui jouera Lara Croft dans la série d'Amazon est connue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2025 à 10h52
L'actrice qui incarnera Lara Croft dans la série d'Amazon Prime, Tomb Raider, a été dévoilée.
Tomb Raider : L'actrice qui jouera Lara Croft dans la série d'Amazon est connue
La série live-action Tomb Raider, annoncée pour la première fois au cours de l'année 2024, a connu de nombreuses péripéties. En avril dernier, nous apprenions que cette adaptation aurait été abandonnée. Or, ce n'est pas le cas et la série Tomb Raider a trouvé son actrice principale, qui incarnera Lara Croft.

Sophie Turner jouera Lara Croft dans la série Tomb Raider d'Amazon Prime

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En effet, comme annoncé par les journalistes de Variety dans un récent article, relayé sur le compte Twitter/X du site, l'actrice britannique Sophie Turner incarnera Lara Croft dans la série Tomb Raider d'Amazon Prime. Bien connue de tous, Sophie Turner a joué Sansa Stark dans la très fameuse série Game of Thrones et a également prêté ses traits à Jean Grey/Phénix dans le film X-Men: Dark Phoenix.
Je suis extrêmement heureuse de pouvoir incarner Lara Croft. C'est un personnage emblématique qui compte beaucoup pour beaucoup de gens, et je vais donner tout ce que j'ai. La tâche est immense, car je succède à Angeline [Jolie] et Alicia [Vikander], qui ont toutes deux livré des performances exceptionnelles, mais avec Phoebe [Waller-Bridge] à la barre, nous (et Lara) sommes entre de très bonnes mains. J'ai hâte que vous découvriez le résultat de notre travail.
Phoebe Waller-Bridge, la productrice de la série, a également prononcé quelques mots à ce sujet : 
Je suis ravie d'annoncer que la formidable Sophie Turner incarnera Lara aux côtés de cette équipe créative phénoménale. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser une série de cette envergure avec un personnage qu'on adore depuis l'enfance. Tous les membres de l'équipe sont passionnés par Lara et sont tous aussi extravagants, courageux et hilarants qu'elle. Sortez vos artefacts... Croft arrive.

La production de la série Tomb Raider débutera l'année prochaine

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Selon les informations partagées par Variety, la série Tomb Raider d'Amazon Prime devrait entrer en production au début de l'année 2026, et plus précisément dès le 19 janvier.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre un long moment avant de pouvoir voir cette nouvelle adaptation Tomb Raider et d'en avoir les premières images. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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M4ki (invité) Le 04/09/2025 à 11:50

J'aurais tellement imaginé Jennifer Lawrence en Lara Croft, ça lui irait bien, après ça reste un bon choix

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Invitée (invité) Le 04/09/2025 à 11:24

Hâte de voir ça !