Tomb Raider : L'actrice qui jouera Lara Croft dans la série d'Amazon est connue

L'actrice qui incarnera Lara Croft dans la série d'Amazon Prime, Tomb Raider, a été dévoilée.

Sophie Turner jouera Lara Croft dans la série Tomb Raider d'Amazon Prime

Je suis extrêmement heureuse de pouvoir incarner Lara Croft. C'est un personnage emblématique qui compte beaucoup pour beaucoup de gens, et je vais donner tout ce que j'ai. La tâche est immense, car je succède à Angeline [Jolie] et Alicia [Vikander], qui ont toutes deux livré des performances exceptionnelles, mais avec Phoebe [Waller-Bridge] à la barre, nous (et Lara) sommes entre de très bonnes mains. J'ai hâte que vous découvriez le résultat de notre travail.

Je suis ravie d'annoncer que la formidable Sophie Turner incarnera Lara aux côtés de cette équipe créative phénoménale. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser une série de cette envergure avec un personnage qu'on adore depuis l'enfance. Tous les membres de l'équipe sont passionnés par Lara et sont tous aussi extravagants, courageux et hilarants qu'elle. Sortez vos artefacts... Croft arrive.

La production de la série Tomb Raider débutera l'année prochaine

#TombRaider live-action series is officially set to begin production on Jan. 19, 2026 with Sophie Turner as Lara Croft.



Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, and executive producer. Chad Hodge has boarded the show as executive producer and co-showrunner.… pic.twitter.com/EtBx0N1grG — Variety (@Variety) September 3, 2025

La série live-action Tomb Raider, annoncée pour la première fois au cours de l'année 2024, a connu de nombreuses péripéties. En avril dernier, nous apprenions que cette adaptation aurait été abandonnée. Or, ce n'est pas le cas etEn effet, comme annoncé par les journalistes de Variety dans un récent article, relayé sur le compte Twitter/X du site,. Bien connue de tous, Sophie Turner a joué Sansa Stark dans la très fameuse série Game of Thrones et a également prêté ses traits à Jean Grey/Phénix dans le film X-Men: Dark Phoenix.Phoebe Waller-Bridge, la productrice de la série, a également prononcé quelques mots à ce sujet :Selon les informations partagées par Variety,, et plus précisément dès le 19 janvier.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre un long moment avant de pouvoir voir cette nouvelle adaptation Tomb Raider et d'en avoir les premières images. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.