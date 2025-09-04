Tomb Raider : L'actrice qui jouera Lara Croft dans la série d'Amazon est connue

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en juillet 2026
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de juillet 2026.
Je suis extrêmement heureuse de pouvoir incarner Lara Croft. C'est un personnage emblématique qui compte beaucoup pour beaucoup de gens, et je vais donner tout ce que j'ai. La tâche est immense, car je succède à Angeline [Jolie] et Alicia [Vikander], qui ont toutes deux livré des performances exceptionnelles, mais avec Phoebe [Waller-Bridge] à la barre, nous (et Lara) sommes entre de très bonnes mains. J'ai hâte que vous découvriez le résultat de notre travail.Phoebe Waller-Bridge, la productrice de la série, a également prononcé quelques mots à ce sujet :
Je suis ravie d'annoncer que la formidable Sophie Turner incarnera Lara aux côtés de cette équipe créative phénoménale. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser une série de cette envergure avec un personnage qu'on adore depuis l'enfance. Tous les membres de l'équipe sont passionnés par Lara et sont tous aussi extravagants, courageux et hilarants qu'elle. Sortez vos artefacts... Croft arrive.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir attendre un long moment avant de pouvoir voir cette nouvelle adaptation Tomb Raider et d'en avoir les premières images. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
#TombRaider live-action series is officially set to begin production on Jan. 19, 2026 with Sophie Turner as Lara Croft.— Variety (@Variety) September 3, 2025
Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, and executive producer. Chad Hodge has boarded the show as executive producer and co-showrunner.… pic.twitter.com/EtBx0N1grG
commentaires (2)
J'aurais tellement imaginé Jennifer Lawrence en Lara Croft, ça lui irait bien, après ça reste un bon choix
Hâte de voir ça !